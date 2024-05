¡Igualito! Joven cubano imita a Fidel Castro y revoluciona TikTok por su gran parecido

Un joven cubano, que se identifica como Rey Mundele, está causando sensación en las redes sociales por imitar al fallecido dictador cubano Fidel Castro.

El protagonista subió un video a su perfil de TikTok en el que aparece en una mesa comiendo y compartiendo con otras personas mientras habla de diferentes temas imitando al mandatario comunista.

Su pequeña actuación no ha pasado desapercibida entre los usuarios de la popular plataforma, sobre todo por el gran parecido que guarda su tono voz con el de Fidel Castro.

"Dios mío, es igualito", "Si a mí me hablan así de madrugada me da algo", "Jajaja, ay no puede ser", "Madre mía es que hablas igual", "No me lo puedo creer, esto es demasiado bueno" o "Me encanta, qué risa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post del joven.

El video ha comenzado a hacerse viral en TikTok, sobre todo entre la comunidad cubana, y hasta el momento acumula miles de reproducciones.