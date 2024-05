Andy Vázquez pide disculpas a Ulises Toirac y hace un radical anuncio: "Se acabó"

Andy Vázquez admitió haber quedado muy tocado por el estado de opinión general creado en redes sociales hacia él tras haber ofrecido su casa a Ulises Toirac en caso de que este decidiera emigrar a Estados Unidos.

En un video publicado en la madrugada de este sábado, Andy Vázquez se disculpó con Ulises Toirac y reiteró de viva voz las circunstancias en que había escrito el mensaje del ofrecimiento, al que el humorista radicado en Cuba respondió -aunque sin dar nombres- con el calificativo de "postureo".

Andy Vázquez explicó que no tenía el teléfono de su colega, que estaba en medio de una jornada de ajetreo en su casa porque le estaban poniendo una cerca y que lo escrito en público fue solo una manifestación espontánea de afecto hacia alguien que una vez lo ayudó invitándolo al programa "¿Jura decir la verdad?".

Captura de Facebook/Ulises Toirac

La extensa explicación de Andy Vázquez fue hecha en una segunda publicación de Ulises Toirac en Facebook, que el humorista radicado en La Habana concluyó diciendo: "a la publicidad no se le pone bocina, sino brazo".

“No lo hice con mala intención”, se ha excusado por escrito y a viva voz Andy Vázquez, cuyas disculpas fueron aceptadas por Ulises Toirac.

No obstante, molesto por quienes aseguran que él solo va en busca de likes y de promoción, Andy Vázquez anunció que “se acabó”, y que no piensa ayudar a nadie más.

“Entiendo que Ulises se haya sentido mal, que no le haya gustado que yo le haya ofrecido mi casa y mi ayuda a través de las redes sociales, pero hasta aquí llegué, no me llamen más”, dijo el humorista.

Detalló que el último gesto público de solidaridad que tiene pensado hacer será hacia Dayan Sotolongo, el joven que padece elefantiasis, para el que en días pasados pidió ayuda para comprarle un pasaje que le permita viajar a España a curarse.

“Se acabó, hasta aquí llegué. Yo no hago nada por likes, yo no puse un comentario por likes. No me llamen más para compartirme casos de personas necesitadas de ayuda", advirtió el humorista a sus seguidores.

"Me ganaron las clarias en este caso. Perdí la batalla [...] A partir de hoy mis páginas todas van a ser de promociones y de humor, aunque en el humor voy a seguir tirándole a los gobernantes cubanos", concluyó Andy Vázquez, quien incluso se emocionó hasta las lágrimas al hacer el anuncio.