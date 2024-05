Cubanos convierten camioneta en una piscina en Miami para refrescarse del intenso calor

Un grupo de amigos cubanos en Miami convirtieron en una piscina la parte trasera de una camioneta (troca) para refrescar del intenso calor que por estos días se vive en el sur de Florida.

"¿Quién dice que en Miami no...? No hay que ir a hoteles, no hay que ir a ningún lado, solo necesitas una 'troca'. A domicilio, piscina a domicilio", dijo se escucha decir a uno de los cubanos en un video mientras sostenía una cerveza en sus manos.



Y es que el condado Miami-Dade se encuentra bajo alerta de calor extremo esta semana con temperaturas que pueden superar los 100 grados Fahrenheit.

El video fue publicado en el popular perfil de Instagram Only in Dade, donde varios comentaristas, lejos de parecerle mal, alabaron la ocurrencia porque el calor es demasiado.

No es la primera vez que se ve una escena similar en los últimos años, en julio de 2019 se viralizó un video que mostraba la parte trasera de una camioneta llena de agua y con dos sombrillas de playa circulando por una avenida de Miami.