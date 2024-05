Siete minutos de luz en la madrugada: Periodista oficialista aboga por apagones sin "privilegios para nadie"

Decidido a continuar con sus denuncias y críticas sin dejar de militar en las filas de los “revolucionarios”, el periodista oficialista Jesús Álvarez López volvió a utilizar sus redes sociales para expresar sus sospechas de que los apagones en Cuba no los padecen todos los cubanos por igual.

Sometido a otro masivo apagón este domingo, el veterano periodista de la cadena villaclareña CMHW abogó “por repartir la luz equitativamente”, dejando ver el malestar que le produce la sospecha de que los cortes en el suministro eléctrico se producen con más frecuencia y duración allí donde reside el pueblo llano y no los privilegiados del régimen.

Captura de pantalla Facebook / Jesús Álvarez López

La electricidad “llegó a las 2 y 27 am y se fue a las 2 y 34. Solo 7 minutos. Abogo por repartir la luz equitativamente en toda Cuba, sin privilegios para absolutamente nadie”, dijo Álvarez López en una publicación de Facebook.

En menos de 24 horas, su post consiguió más de 150 comentarios de cubanos que estuvieron de acuerdo con su propuesta y que también expresaron sus sospechas o certezas de que los apagones en Cuba distinguen entre vecindarios humildes y barrios exclusivos de diplomáticos, empresas extranjeras y dirigentes.

“Esa política no se aplica. Entre más lejos del Morro, más apagones. Allá quien se la crea”, dijo un usuario en los comentarios. “Si [los apagones] fueran parejos, tocaríamos a menos. Hay circuitos que no se la quitan [la luz], y a otros no nos dejan respirar”, opinó una internauta.

“En el Santo se fue a la 1 y 30 pm y son las 7 y 35 am y [la luz] no ha llegado. ¡Qué viva la revolución!”, expresó una usuaria con sorna. “En mi zona se fue a las 12 y la pusieron a las 6 am”, expuso otro.

“Hace muchos años que todos los cubanos no somos iguales. Privilegios hay, cada día hay más diferencia y así dicen que el pueblo está confundido. Con los alumbrones ya no hallamos a quién culpar, menos a los verdaderos y únicos responsables. Imposible dormir 4 horas cada noche. Al otro día, entre calor y trabajo, se nos hace muy difícil todo”, señaló un internauta.

“Opino lo mismo. Cuando uno lee el concepto de ‘revolución’ se da cuenta que este se ha quedado en el olvido de muchos dirigentes, y muchas de estas palabras hoy en día no se cumplen. Es igualdad y libertad plena; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es unidad”, dijo otro estudioso de la llamada "revolución cubana" aterrillado con los apagones.