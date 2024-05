¡Insólito! Cubana rescata a un totí y este la adopta como familia

¿Se imaginan rescatar a un animal y que este, en reciprocidad, decida adoptar a tu familia como suya propia? Pues justamente esto fue lo que le sucedió a una mujer con un totí llamado Roger.

Una persona, conocida como cubitabella09 en TikTok, publicó un gracioso video en el que le da a escoger al ave entre comida y agua. El totí, mediante graznidos, rechaza los alimentos y elige el preciado líquido.

“¿Quieres comida?”, pregunta la mujer sosteniendo una jeringuilla con un contenido de color amarillo. El animal ni se inmuta.

Sin embargo, cuando le muestra otra jeringuilla, esta vez transparente porque contiene agua, el ave emite un graznido indicando que sí lo desea.

“¿Tienes sed?”, dice la mujer mientras complace a Roger.

La escena, que se repite varias veces, no deja lugar a dudas que el totí sabe muy bien qué desea.

En otro momento del video se ve a la persona caminando y encima de ella está Roger.

“Miren esto, me he buscado lo que no está para mí”, dijo.

“No se quiere ir”, indicó la mujer al tiempo que contó que encontró al ave luego de que cayera de su nido.

“Lo alimenté, ya está grande, y no quiere volar”, apuntó la persona y terminó con una pregunta: “¿Qué ustedes creen de esto?”

