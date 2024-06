Cubana gana concurso de tapas en Galicia con unos tostones rellenos de ropa vieja

Yailé Alonso, cocinera cubana originaria de Camagüey, ganó el primer lugar en un concurso de tapas en Galicia, España.

'Patacón de Abadía' es el nombre de su propuesta gastronómica, una deliciosa interpretación de la receta de tostones rellenos con ropa vieja.

La cubana trabaja en "La Cervecería de Chantada", en la provincia de Lugo. Este bar fue uno de los que participó en el concurso Chantapas.

El evento estuvo organizado por la asociación de empresarios y el Centro Comercial Abierto (CCA) de Chantada, que celebró la vuelta de la competición tras varios años de ausencia.

El público es el encargado de votar por su tapa favorita y quedó encantado con la propuesta de Yailé, quien lleva doce años viviendo en Galicia.

"Me bajé del avión y vine para aquí. Me encanta este pueblo", comentó en entrevista a El Progreso. Confesó que no pensaba ganar, así que el triunfo la puso muy contenta.

"Mucha gente vino a felicitarme por el plato e incluso hubo personas de origen latino que se emocionaron porque la tapa les recordaba a su tierra", comentó.

El tostón de plátano macho, también se conoce como tachino, chatino y patacón. Es popular en otros países del Caribe como Venezuela, Colombia y República Dominicana. En este caso se prepara de forma cóncava para poder incluir el relleno de ropa vieja, un plato típico de la cocina cubana.

"La ropa vieja es la carne de falda de vaca guisada y deshilachada, a la que luego se le añade un buen sofrito. En esta ocasión, hice la salsa con la cerveza Abadía que vendemos aquí", explicó Yailé.

El último paso para completar la tapa es freír plátano macho, cortado en rodajas gruesas y cocinado a fuego lento, creando una base perfecta para la sabrosa carne.

"Presentamos una tapa al concurso simplemente por participar, porque había opciones muy variadas en todos los bares y de mucho nivel, no esperábamos ganar", comentó Antonio García Olivero, propietario del local.

"Todos los días agotamos la tapa. En la primera jornada hicimos 77 y en una hora y media se nos acabaron", recordó Olivero.

El segundo puesto del concurso fue para "Jugoso de tierra y mar" de A Viñoteca, y el tercer lugar lo obtuvo "Focaccia San Xoán" del Café Cantón. Cientos de personas acudieron a los ocho locales participantes, sellando sus pasaportes para votar por sus bocados preferidos.

El Chantapas no solo ha sido una celebración de la gastronomía local, sino también una muestra de cómo la cocina puede ser un puente entre culturas, llevando un pedacito de Cuba a los corazones y paladares gallegos.