Gobierno cubano volverá a aceptar divisas en efectivo: "Estamos perdiendo mucho dinero"

El gobierno cubano volverá a aceptar los pago de divisas en efectivo, en sectores como el turismo y las tiendas, una medida que había suspendido en 2021.

En el tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, en la décima legislatura, el Primer Ministro Manuel Marrero, anunció regulaciones que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y al sector privado en general.

Marrero indicó que se trata de medidas para avanzar en el "Programa de Estabilización Macroeconónica" del país y que algunas están dirigidas a controlar la "dolarización parcial de la economía".

Entre las "medidas puntuales" aprobadas por el gobierno está:

Establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal.

Implementar de manera gradual y selectiva, los cobros en divisas a los servicios portuarios.

Aceptar el efectivo en divisas en determinados sectores y actividades, como el turismo.

Televisión Cubana

Sobre la primera de esta tres medidas, Marrero dijo que el Estado no seguirá "permitiendo que entre tanta mercancía" al país y que los importadores del sector privado paguen los impuestos en moneda nacional.

Respecto a la tercera medida especificó que el proceso de bancarización queda relegado, porque es imperativo para el gobierno "aceptar efectivo en divisas" en instituciones estatales.

"Estamos perdiendo mucho dinero. No vamos a eliminar la bancarización, pero no pueden llegar los turistas y no reservar una oferta porque las tarjetas no funcionan. Esta medida no solo será en el turismo, también en tiendas y en otros sectores", expresó.

Televisión Cubana

El gobierno aprobó un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de divisas que deroga la Resolución 115/2020, firmada por el defenestrado exministro "corrupto", Alejandro Gil.

El mecanismo les permite hacer "un proceso de saneamiento" de las cuentas estatales y aprobar "esquemas cerrados" para las exportaciones.

En la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que se realizó el 12 de julio, Marrero aseguró que las normas iniciales para el sector privado tenían vacíos jurídicos que condujeron a "distorsiones".

"Hay que dejar claro el papel que le corresponde a cada actor en la economía del país, y la Constitución de la República deja claro que el principal actor es la empresa estatal socialista", enfatizó.

En 2021 el gobierno cubano suspendió "temporalmente" la aceptación de depósitos bancarios en dólares de Estados Unidos. El Banco Central de Cuba aprobó la medida en temporada veraniega.

La Aduana General de la República anunció en ese momento que el pago de los aranceles y servicios por concepto de importación en frontera, debía ser abonado en otras monedas aceptadas por el BCC o por mediación de las tarjetas en divisas que operan en el país.

Desde entonces en Cuba solo se podía pagar en efectivo usando la moneda nacional y en divisas con tarjetas, nacionales o extranjeras, lo que ratificaba el aumento de la dolarización en el país.

Han pasado tres años y las medidas del desaparecido Gil, de Miguel Díaz-Canel y de Marrero no dieron el resultado que esperaban.

Ahora el régimen se presenta con una "vuelta de tuerca". Recrudece sus mecanismos de control económico y las regulaciones contra el sector privado. El pueblo podría sufrir un período de desabastecimiento mucho más crudo del que ya enfrenta.