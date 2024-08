Aumento de inspectores en La Habana desata malestar entre “boteros”

El reciente despliegue de inspectores y policías en La Habana ha provocado un fuerte descontento entre los taxistas privados, conocidos popularmente en Cuba como "boteros".

Las autoridades imponen multas a aquellos que no cumplan con las tarifas establecidas por el régimen, pero los transportistas argumentan que los precios fijados son "irracionales" en comparación con los elevados costos de combustible y repuestos.

Desde el jueves pasado, los inspectores han intensificado su presencia en la capital, con “tickets” que oscilan entre 8,000 y 14,000 pesos, según informaron a Martí Noticias.

En un reportaje del medio de prensa, Rafael Alba Macías, un taxista que trabaja en la piquera del parque El Curita, en Centro Habana, explicó: "Hoy muchos decían que no iban a trabajar. El problema es que el combustible está muy caro en la calle, un litro de petróleo cuesta hasta 350 pesos y uno de aceite hasta 3,000. No se puede trabajar porque no da negocio y el gobierno no ve eso".

La tarifa oficial establecida para el trayecto entre el parque El Curita y Boyeros es de 150 pesos. Sin embargo, los boteros cobran esta carrera por tramos de 100 pesos cada uno, debido a los altos costos operativos.

El aumento de los controles ha llevado a una saturación en las paradas de guaguas, como confirmaron varios residentes de la capital.

Enrique Díaz, periodista independiente en Marianao, comentó que "el gobierno no tiene cómo responder a la demanda" de transporte público..

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció recientemente el colapso del sector en los últimos meses, al indicar que entre enero y junio de 2024, el uso del transporte público tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros menos en comparación con el mismo período de 2023.

Esta situación no es nueva; el año pasado, una acción similar contra el sector privado del transporte resultó en la paralización de decenas de taxis durante semanas, creando un caos en las calles de la capital.

La recurrencia de estos conflictos subraya las tensiones persistentes entre el sector estatal y privado en el ámbito del transporte en Cuba, lo cual se entiende a casi todos los sectores en medio de graves crisis en la isla.