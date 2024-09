Cubana en España comparte consejos para recién llegados: "No trabajes para tus propios paisanos"

Una joven cubana que vive en España desde hace más de una década compartió en TikTok tres consejos para recién llegados al país que hubiera agradecido recibir ella.

En sus consejos, el tercero "el mejor de ellos y el más problemático, Sulay (@sulay._2020) habló sobre lo que, según ella, se debía tener en cuenta al comenzar una nueva vida en el país europeo

En su video la joven hizo énfasis en la importancia de formarse y no perder el tiempo en actividades que no generen beneficios a largo plazo.

"Ponte a estudiar, ponte a prepararte. Esa inversión que tú vas a hacer, no mires el dinero que inviertas en ella porque eso te va a ayudar para en un futuro que tú tengas mejores oportunidades de trabajo", comentó.

En su reflexión, que sigue sumando reproducciones, la joven enfatizó en la importancia de ahorrar y guardar dinero desde el momento en que se llega a España, dejando de lado las compras innecesarias para después, pues puede ser útil para invertir en una casa o un coche, lo que abrirá más puertas en el futuro.

Su tercer consejo, y el más problemático según ella, es evitar trabajar para otros cubanos. Sulay compartió su experiencia negativa trabajando para compatriotas, señalando que algunos se vuelven "egoístas" y "abusivos" con sus propios paisanos, lo que le lleva a dar este consejo para evitar decepciones,.

El video ha generado una serie de comentarios de otros emigrantes, que se han sentido identificados con sus palabras: "Totalmente de acuerdo contigo, soy cubana y llegué y me puse a estudiar y gracias a dios ya tengo mi título gracias por el consejo", a lo que Sulay respondió: "Es lo mejor... yo me puse a trabajar y se me pasaron los años".

"Muy buenos consejos"; "Llevo 30 años en España y coincido 100%, lo viví en propias carnes"; "Muy ciertas tus palabras"; "Tienes toda la razón, has dicho una gran verdad"; "Así mismo, yo tuve amargas experiencias con nuestros paisanos, por eso estoy cerrada en mi mundo"; "Todo lo que dice usted es cierto"; "Muchísima razón, bendiciones"; "Pura realidad"; "Buenos consejos", comentaron otros.

¿Y tú, qué dirías desde tu experiencia a quien recién llega a otro país? ¿Compartirías estos consejos o darías otros?