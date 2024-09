Cubano ironiza desde Italia sobre fiesta de los CDR: “No pintaron el contén ni hicieron caldosa”

Un cubano residente en Italia “recordó con nostalgia irónica” en redes sociales la tradicional caldosa que el régimen solía promover en los barrios de Cuba con motivo de cada aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

En TikTok (@elprofeperdu), el cubano compartió un video en el que, con tono irónico, aparece en la entrada de su casa sosteniendo un recipiente plástico, “buscando” el lugar donde se prepara la tradicional caldosa, en una clara burla a las celebraciones de los CDR.

“¿Hoy no es 28 de septiembre, día de los CDR?” apuntó el joven de manera sarcástica, pues reside fuera de Cuba: “Aquí no pintaron el contén, no hay caldosa”, señaló mientras mostraba su barrio.

Los festejos en Cuba por el aniversario 64 de creados los CDR fueron reflejo de la crisis económica que enfrenta la población.

El régimen anunció la venta de un módulo alimenticio por casi 1,000 pesos cubanos en Guantánamo para la elaboración de la tradicional caldosa.

Según una nota en el diario local oficialista Venceremos, los insumos serán comercializados a los CDR que prepararán la caldosa el viernes 27 de septiembre, como parte de las festividades.

Además, el INDER en un “emotivo” homenaje, realizó un matutino donde se preparó una caldosa “simbólica”, sin dudas el mejor reflejo y crítica a la escasez que padece el pueblo cubano.

En embargo, en ese contexto, el secretario de la organización, Gerardo Hernández Nordelo, imploró a los cubanos que no pasaran por alto el día de los CDR.