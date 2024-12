Latino revela lo que enfrenta al volver a su país desde EE.UU.: "Todo el mundo cree que eres millonario"

El creador Oliver Castro ha encendido las redes con una reflexión que se volvió viral entre los inmigrantes. En su video, que ya acumula más de 60 mil likes, abordó un tema que golpea fuerte a quienes han emigrado: el choque al regresar a su país natal.

"El problema no es dejar Estados Unidos para regresar a tu país, no no, el problema empieza cuando regresas, y todo el mundo cree que eres millonario", comienza diciendo en el clip, donde reflexiona sobre cómo, aunque lleven una vida sencilla en Estados Unidos, sus familiares y amigos en casa perciben otra realidad. "Llegas con tu ropita normal y ya te empiezan a mirar raro. Ya me imagino preguntándome: ¿y la ropa de marca, los Jordan, el nuevo iPhone?"

En su viral publicación también señala las dificultades de vivir en EE.UU. y cómo esos $100 que a veces manda a su familia representan largas jornadas laborales: "Esos $100 me costaron levantarme a las 5:00 de la mañana, cocinar mil platos en un restaurante y regresar a las 11:00 de la noche, todo cansado". En su reflexión, añade con humor que, ante las expectativas de préstamos y regalos, "uno mejor pide prestado para el coyote y regresa a Estados Unidos, para nunca volver".

Las reacciones al video de @unnicaeneeuu no se hicieron esperar. Muchos se sintieron identificados y compartieron sus experiencias. Un usuario comentó: "Yo en mi país me vestía con ropa de marcas caras; acá en EE.UU. voy a los outlets Burlington, Marshalls, T.J.Maxx". Otro señaló: "Es verdad, pero lo peor es que ni agradecidos son". Una seguidora añadió: "Mandas $100 y dicen ‘eso no es nada allá’, pero no entienden lo que cuesta ganarlos".

Por otro lado, hubo quienes aportaron perspectivas distintas. Un usuario compartió: "En mi país me criticaban por mi ropa barata, pero no saben lo que uno ahorra para una casa". Mientras tanto, algunos destacaron las ventajas de trabajar en EE.UU.: "A pesar de todo, aquí gano en una hora lo que allá ganaba en un día".

La realidad es que el video de Oliver Castro no solo abrió un debate entre latinos emigrados, sino que también resonó con otras comunidades como los cubanos, quienes suelen enfrentar las mismas expectativas y desafíos al regresar a casa. ¿Es la percepción sobre los emigrantes algo que debería cambiar? Las redes parecen tener opiniones divididas.

Preguntas frecuentes sobre las expectativas y realidades de los inmigrantes latinos en EE.UU.