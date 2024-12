Balsero del 94, epiléptico y sin familia, lucha por sobrevivir en las calles de Miami

Vídeos relacionados:

Un cubano nacido en Batabanó que llegó a Estados Unidos como balsero en 1994, lleva cuatro años viviendo en las calles de Miami, en la 2nd Avenue y la 2nd Street del Southwest.

Manuel Alfonso tiene 54 años y varios problemas de salud como la epilepsia que lo han llevado a estar ingresado en varias ocasiones en los últimos meses.

De acuerdo con su experiencia, en Estados Unidos "todo es fácil pero a veces es difícil".

Según narró en un video difundido en la cuenta de TikTok del usuario Conducta, emigró solo y así sigue, y confesó con amargura que hubo épocas en las que tenía bastante dinero y estaba rodeado de amigos, pero ahora, como le va mal, no tiene a nadie.

Durante estos 30 años ha trabajado en disímiles empleos: la construcción, la herrería, la pesca... hasta que por sus problemas de salud no pudo continuar, y recalcó que no es adicto a nada.

Manuel Alfonso tampoco ha podido acogerse a los beneficios del disability por haber desaprobado la solicitud dos veces.

"Por cuestión de mi estatus. Me cogieron las huellas, las fotos y me dicen que tengo que esperar de 20 o 22 meses. Un hombre que lleva 32 años en este país y no tengo récord [criminal] ninguno", cuestionó.

El usuario de TikTok Conducta comparte testimonios e historias de cubanos con dificultades en Miami. Algunos, como este caso, llevan décadas en el país, pero por disímiles motivos han terminado en las calles dependiendo de la caridad.

Esta semana trascendió el caso de un cubano de Pinar del Río que sobrevive en las calles de Miami, ya que hace alrededor de mes y medio no tiene un lugar ni siquiera para dormir.

José Canga, de 64 años, llegó solo a Estados Unidos hace años y así continúa; toda su familia sigue en Cuba.

"Duermo en la calle, debajo de los árboles, donde me coge la noche ahí me quedo. Aquí al lado de las monjitas, donde está el Camillus House, porque es donde único le dan comida a uno; no te dan comida en más ningún lado", dijo.

"Ahora voy a tratar de coger mi seguro social, porque ya tengo 64 años y ya clasifico, porque no tengo nada. No tengo ni un centavo en el bolsillo, no tengo entradas por ningún lado", subrayó.

Otro caso es el de Daniel José Camarín (El Toki), un músico exintegrante de la orquesta Bamboleo, quien duerme sobre unos cartones debajo de un puente en el Downtown de Miami, en un estacionamiento que él se esfuerza por mantener limpio.

"Este es el trabajo que hace 'El Güiro de oro de Cuba', no me da pena que públicamente lo vean", expresó.

"Aunque esté de homeless me gusta mantener el ambiente, el lugar, que yo me sienta limpio, porque aunque uno no tenga las mejores condiciones por lo menos se sienta bendecido, limpio y recogido", afirmó.

Daniel acusó a Lázaro Valdés, director de Bamboleo, de hacer una campaña en su contra para que otros músicos en Estados Unidos no lo contraten. "Se ha dedicado a esta campaña, a bloquearme y a cerrar puertas", aseguró.

