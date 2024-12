Cubano celebra su nacionalidad española con emoción: "España es mi segunda casa"

Para un cubano que lleva años luchando lejos de su tierra, pocas cosas son tan emocionantes como sentirse parte de un nuevo hogar. Así se resume el gran día de José Luis, conocido en TikTok como @papurritojl, quien tras siete años viviendo en España ha logrado obtener su nacionalidad española. En un video cargado de emoción, ondeando la bandera de su “segunda patria”, comparte su alegría por este paso tan importante.

“Hoy he hecho la jura de la nacionalidad española, y no puedo estar más feliz. España es mi segunda casa. Me he sentido como en mi propia casa gracias al trato maravilloso de los españoles durante estos años”, confesó José Luis, quien aseguró no darle importancia a las críticas que lo tildan de “exagerado” o incluso “facha” por su entusiasmo. “Estoy dichoso, alegre, afortunado… Hoy es un día inmensamente importante para mí”, afirmó.

Lo más leído hoy:

En las redes, el mensaje tocó muchas fibras. Entre comentarios llenos de felicitaciones y buenos deseos, un usuario expresó: “Así es, bro, nuestra segunda patria. ¡Felicidades, hermano, enhorabuena!”; mientras otro añadió: “Te mereces todo lo mejor, eres una gran persona. ¡España y Cuba siempre unidas!” Las reacciones han sido abrumadoramente positivas, aunque no faltaron las voces críticas. Uno comentó: “Detrás de un extremista hay un oportunista… ¿Qué buscas?” A pesar de esto, la mayoría de los mensajes celebran este logro y la conexión emocional que José Luis ha logrado transmitir.

Con este video, @papurritojl no solo festeja su nueva ciudadanía, sino que pone sobre la mesa el agradecimiento y la ilusión de miles de cubanos que han encontrado en España un segundo hogar.

Preguntas frecuentes sobre la ciudadanía española de cubanos y su experiencia de emigración