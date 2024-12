Cubana en España revela costumbres de la isla que no deja de hacer: "Nos mantienen conectados a nuestras raíces"

Al emigrar, muchas veces dejamos atrás paisajes, costumbres y hasta sabores, pero hay hábitos que se aferran a nosotros como parte de lo que somos. Para Betsy Rodríguez, una cubana que lleva un año viviendo en España, esas costumbres que aprendió en su casa y junto a su familia siguen siendo parte de su día a día, incluso cuando la vida en Europa le ofrece otras alternativas.

Betsy, conocida en TikTok como @betsyrrguez, compartió tres de los hábitos que trajo consigo desde Cuba y que no ha podido —ni querido— dejar atrás. Entre risas, mencionó que aún le echa agua al detergente de fregar para hacerlo rendir, algo que aprendió de su madre. “Mi mamá se hizo un doctorado en hacer rendir las cosas”, contó, explicando que, aunque en España hay detergentes de todos los tipos y precios, ella sigue repitiendo este gesto casi de manera automática.

Lo más leído hoy:

Otro hábito que mantiene es el uso de las clásicas “colchas de trapear” en lugar de las modernas fregonas que abundan en España. Betsy incluso reveló que su mamá, desde Cuba, le envió unas colchas como regalo, porque sabía cuánto las extrañaba. Y por último, destacó su fidelidad a los sazones cubanos como el ajo, la cebolla, el comino y el laurel. “No sé para qué son todos esos condimentos que venden aquí, pero sigo cocinando como siempre lo hacía en casa. Me encanta sentir ese olor en el sartén, es como estar cerca de mi familia”, reflexionó.

Su video provocó una ola de comentarios de cubanos en el extranjero, quienes se sintieron identificados con sus palabras. “Uno se podrá ir de Cuba, pero Cuba nunca se va de ti”; “Amo las colchas de trapear, cada vez que voy a Cuba regreso con unas cuantas”; “Tengo 17 años en España y hago lo mismo, las costumbres no se pierden”; “Soy cubano y vivo en Rumanía, tengo una bolsa llena de jabitas de las compras, igual que en la Isla”; y “Yo también le echo agua al detergente y al puré de tomate antes de botarlos”, fueron algunas de las respuestas que reflejaron esta nostalgia compartida.

Otros comentarios ahondaron en detalles graciosos y conmovedores. “Un día mi vecino en España adivinó que era cubana por el olor de mi sazón, no hay otro igual”; “Yo llevo cinco años aquí y hago todo lo que mencionas, pero me río cuando mis compañeros españoles ven que le echo agua al bote de detergente”; “La colcha de trapear no tiene comparación, las fregonas no limpian igual”; “Esa mezcla de sazones cubanos me transporta directamente a mi casa en la Isla”; “Yo también cocino con los mismos condimentos y menús, es lo que me hace sentir cerca de mis raíces”; y “A mí me cuesta mucho adaptarme a lo nuevo, siento que lo que hago me conecta con lo que soy”.

Sin embargo, también hubo quienes le recomendaron adaptarse más a su nueva vida. Una usuaria le comentó: “Verás que con los años todo eso cambia, te acostumbras a esta vida acá”. Pero Betsy dejó claro que estos pequeños gestos la conectan con sus raíces: “Aunque la vida me cambie, esas cositas que me hacen recordar a mi familia seguirán conmigo”, concluyó.

Preguntas frecuentes sobre costumbres cubanas en el extranjero y la conexión con las raíces