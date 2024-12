La cubana en TikTok, identificada como @elianni9505, compartió varios consejos basados en sus experiencias personales. Entre los más destacados están: no contar los problemas de pareja a los padres, mantener las intimidades de pareja privadas y no compartir problemas de amistad con la pareja. También resaltó la importancia del amor propio, afirmando que si no se es valorado, lo mejor es retirarse.