¿Conducir en USA? Este video sobre señales y normas causa debate en TikTok

El tiktoker ha captado la atención en redes al compartir un video titulado “Cosas que debes saber si manejas en Estados Unidos”, donde explica algunas normas y señales de tránsito esenciales para conductores en ese país. El video acumula miles de vistas, reacciones y comentarios que muestran el interés por el tema y generan debate entre usuarios.

En el video compartido en su perfil @junioramesty24, el creador señala que es legal girar a la derecha en un semáforo en rojo, siempre y cuando no haya una señal que lo prohíba y se haga un alto previo. También explicó que las señales de “Yield” indican que debes ceder el paso si vienen vehículos, mientras que otras señales, como las de retorno permitido (“Turn around”), indican dónde se puede girar hacia el sentido opuesto. Además, habló de la importancia de respetar las zonas escolares, especialmente en los horarios establecidos, y mencionó cómo leer las señales que indican la altura máxima permitida bajo puentes.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios agradecieron la información, pero otros destacaron que las leyes no son iguales en todos los estados. Uno comentó: “No en todos los estados se puede cruzar en rojo a la derecha”; otro añadió: “En New York no está permitido doblar a la derecha en un semáforo rojo”. Algunos aportaron datos adicionales, como que en Florida y otros estados es posible, siempre y cuando no haya letreros en contra.

Otros usuarios dejaron opiniones divididas sobre la práctica. Uno escribió: “Si está en rojo el semáforo, mejor espera”; mientras que otro bromeó: “Hazlo aquí en Nueva York, ven”. Sin embargo, también hubo quienes valoraron el contenido, como un usuario que comentó: “Sigue con esta información, estoy estudiando para la licencia”.

El video sigue generando debate, y JuniorAmesty aclaró en los comentarios que su intención es informar de manera general, pero recordó que las reglas pueden variar según el estado.

