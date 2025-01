"¿Por qué a las personas les da tanta rabia ver a otras con dinero?": Cubana abre debate en redes

La cubana @blancadedios_, que vive en España, encendió TikTok con un video en el que pone sobre la mesa una pregunta directa: ¿por qué la gente se molesta tanto al ver que otros ganan dinero? Con su estilo sincero, expresó lo que piensa sobre las críticas que reciben influencers jóvenes que logran éxito económico.

“Cada vez que me meto en un vídeo de alguna influencer joven que se está comprando su casa o su coche nuevo, los comentarios están llenos de gente enfadada porque ganan mucho dinero. ¿Perdona? ¿Qué culpa tiene ella?”, dijo Blanca en el video, que ya acumula cientos de interacciones. La creadora defendió que el éxito de los influencers no es casualidad y animó a quienes critican a dejar de quejarse y trabajar en sus propias metas. “La pobreza está aquí, no aquí”, añadió, señalando respectivamente la cabeza y haciendo con los dedos el gesto de dinero.

Su reflexión dividió a los usuarios. Muchos la apoyaron sin titubear: “Se puede decir más alto, pero no más claro, olé por ellos”, comentó alguien; mientras otro escribió: “Por eso soy fan de esta mujer”. También le dijeron: “Dilo más alto, amiga, a ver si te entienden”; “Literal, muchísima razón”; y “La envidia mata a un pueblo”.

Sin embargo, no faltaron quienes abrieron el debate: “La risa es que esa influencer tiene dinero por la gente que la sigue”, criticó un usuario. Blanca respondió al comentario diciendo: “Algo habrá hecho para que la sigan, y más aún para que la imiten. Que lo disfruten”. Otro comentó: “No creo que sea rabia, pero imagina que es tu hija y busca una explicación de por qué no gana igual habiendo estudiado tanto”.

Con frases como “al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”, esta cubana no solo generó conversación, sino que dejó a su audiencia con una reflexión directa: si te molesta ver a otros triunfar, el problema podría estar en ti.

