Boxeador cubano Gustavo Trujillo gana por nocaut y anuncia cambio radical en su vida

El boxeador profesional cubano Gustavo Trujillo, conocido como "The Cuban Assassin", expresó su descontento con la comunidad cubana en el exilio tras ser blanco de críticas y acusaciones que considera infundadas.

Trujillo ganó por nocaut, en el primer asalto, su pelea este sábado frente al boxeador Matthew McKinney, en el Hard Rock. Demostró que está en forma óptima y que puede seguir destacando en su carrera dentro del Boxeo Profesional en Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Tras la pelea, el cubano fue entrevistado por el periodista Beto Ferreiro. "The Cuban Assassin" anunció que hará un cambio radical en su vida, apartándose por completo de posturas políticas para centrarse en boxear.

"Voy a dedicarme a boxear que es lo que yo sé hacer. La comunidad cubana ha sido malagradecida con lo que yo he hecho por ella. He perdido miles de dólares por hablar contra la dictadura. Me han sancionado de ligas, pero me he mantenido firme. Ahora un supuesto opositor, en vez de tirarle a la dictadura se pone a tirarme a mí", dijo el peleador.

Trujillo asegura que recibe acusaciones sin fundamento

Durante la entrevista, Ferreira preguntó a Trujillo sobre las acusaciones que circulan en redes sociales, donde algunos lo han calificado como "represor en Cuba". El boxeador negó categóricamente estas afirmaciones y enfatizó que su historial siempre ha estado marcado por su rechazo abierto al régimen cubano.

"Yo soy de los atletas que siempre ha hablado en contra de la dictadura, a mí nadie me obligó, salí yo solo. Ahora veo a la misma gente que me apoyaba criticándome porque alguien más dijo que yo era aquello o lo otro, sin tomarse el trabajo de investigar", declaró Trujillo.

El boxeador cubano anunció que no se quedará de manos cruzadas y demandará a quienes propaguen estas acusaciones.

Si bien no mencionó nombres específicos durante la entrevista, en un comunicado previo en sus redes sociales, el púgil señaló al opositor cubano Omar Torres Sosa como uno de los principales responsables de las difamaciones.

Trujillo explicó que Torres lo acusó de haber sido un opresor del régimen cubano en Morón, Ciego de Ávila, sin pruebas que respalden dichas afirmaciones. Insistió en que se fue al Equipo Nacional con solo 14 años y luego salió de Cuba con 19 años. "No tuve tiempo de hacer esa mierda", comentó.

Comunicado oficial y advertencia legal

El equipo de trabajo de Trujillo, CG Investments Corp, emitió un comunicado oficial en el que rechaza las acusaciones y advierte que tomarán medidas legales contra quienes continúen difamando al boxeador.

"Afirmamos que estas acusaciones son completamente falsas. Gustavo Trujillo es un atleta dedicado a su deporte, sin ninguna afiliación con regímenes opresivos ni conducta delictiva. Estas afirmaciones son intentos evidentes de dañar su reputación", reza el comunicado.

En el mismo texto denuncia que plataformas como El Mañanero, Hola Otaola, Cubanos por el Mundo y Asere Pensante habrían difundido irresponsablemente las acusaciones.

Desilusión con la comunidad cubana

Más allá de la batalla legal, Trujillo no ocultó su decepción con la comunidad cubana en el exilio. "La comunidad de uno, la que uno piensa que lo quiere, no apoya a la hora de la verdad", lamentó.

El deportista también señaló que estas acusaciones han afectado su vida profesional y personal. "En verdad, no quiero saber nada de la comunidad cubana", concluyó.

Trujillo en 2020 saltó al ring con una camiseta que decía "Díaz-Canel singao", evidenciando su postura contra el régimen cubano. Sin embargo, también ese año dedicó fuertes palabras a opositores cubanos de Miami que él consideraba traidores.

Ha pasado el tiempo y tras ver cómo la comunidad cubana ha dirigido críticas a diferentes figuras, Trujillo ha decidido salirse del debate político y avanzar en solitario. Aseguró que, tras resolver el conflicto legal en el que está inmerso, se enfocará exclusivamente en su carrera deportiva.

Preguntas frecuentes sobre Gustavo Trujillo y su carrera en el boxeo