La hija de Karildi Marin cumple dos años mientras su madre continúa desaparecida en La Habana

El pasado 31 de enero, la pequeña Paola, hija de Karildi Caridad Marín, cumplió dos años rodeada del amor de su familia, pero con la ausencia de su madre, desaparecida desde hace más de un año en La Habana.

Su tío, Yoandri Marín, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, expresando su amor y bendiciones para la niña.

Paola. Foto: Facebook / Yoandri Marín

Sin embargo, la celebración estuvo marcada por el dolor de no saber qué ha sucedido con Karildi, cuyo paradero sigue siendo un misterio sin resolver.

Paola. Foto: Facebook / Yoandri Marín

"Dos añitos mi de sobrinita. Dios te colme con Miles de bendiciones. Tu familia te ama mucho. Felicidades, Paola", escribió Yoandri en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Yoandri Marín

El pasado 14 de diciembre se cumplió un año desde que la joven madre, de 25 años y residente en Párraga, municipio Arroyo Naranjo, desapareció sin dejar rastro tras salir de su casa rumbo a una fiesta.

Desde entonces, su familia ha vivido un calvario de dudas e incertidumbre, sin recibir una respuesta oficial. "Es muy duro para la familia no saber qué pudo haberle sucedido, un año de mucha tristeza", escribió su hermano Yoandri.

A lo largo de este tiempo, la familia ha recurrido a redes sociales y denuncias públicas para evitar que el caso caiga en el olvido, pidiendo ayuda para obtener información sobre el paradero de Karildi.

La impotencia de la familia ha crecido debido a la aparente inacción de la Policía en la investigación del caso. En octubre, cuando se cumplieron 10 meses de su desaparición, Yoandri Marín criticó fuertemente la gestión policial, preguntándose "¿cómo en un país sin fronteras se desaparece una muchacha de 24 años y madre de una bebé?".

Su padre, Tomás Marín, también se ha pronunciado de manera tajante, acusando a las autoridades de falta de compromiso con la búsqueda: "Los oficiales que tienen que ver con el caso no hacen ni pinga (...). Seguro estoy que si fuera la hija de alguno de ellos ya hubiera aparecido", escribió indignado en redes sociales.

En abril, Yoandri insistió en que las pistas proporcionadas a los investigadores no han servido para identificar sospechosos, lo que aumenta la desesperación de los afectados. "Quienes tienen que velar por la tranquilidad ciudadana no hacen su trabajo correctamente (...). No hay indicios de ella", denunció.

A pesar de la ausencia de respuestas, la familia Marín mantiene viva la esperanza de saber qué ocurrió con Karildi. "Pido a Dios que te tenga siempre protegida y que se haga justicia porque hasta hoy no tenemos razón de ti", expresó Yoandri en agosto.

El Día de las Madres, su padre compartió fotos de Karildi con su bebé Paola, recordando los momentos que vivieron juntas. Todos siguen esperando justicia y respuestas, pero sobre todo, el milagro de su regreso.

Mientras tanto, la pequeña Paola crece sin su madre, rodeada del amor de sus familiares, pero con la sombra de un caso sin resolver que sigue generando dolor e indignación en sus seres queridos.

