Amanda Sanz está dando de qué hablar, y esta vez no es por su vida sentimental, sino por su música. La ex de Ultrack compartió en redes un adelanto de su nueva canción, y bastaron unos segundos para que se desataran los comentarios, las suposiciones y los halagos.

“Y me extrañarás, si fuiste tú el que me enseñó eso, no soy candado y me tenías preso. De tanto hacerlo hasta lo hicimos mal. Y vuela, yo te avisé, ahora que no te duela, protagonista y no de tu novela”, canta Amanda con fuerza y emoción.

La letra no ha pasado desapercibida. Muchos en redes creen que el tema es una indirecta —o muy directa— a su ex pareja, y la frase “no soy candado y me tenías preso” ya se repite en comentarios como un mantra.

Pero más allá de las conjeturas, lo cierto es que Amanda sorprendió a muchos por su interpretación y su voz, que resalta aún más en esta colaboración con el cantante y compositor El Rojo.

“Temazo”, “Me encanta”, “Una bomba”, “Cantan bello los dos” y “Esto sí es música limpia”, son solo algunos de los cientos de comentarios que ha recibido el adelanto, que en apenas unas horas se viralizó en Instagram y TikTok.

Muchos ya piden que el tema se publique completo y que Amanda siga explorando esta faceta musical, que claramente ha conectado con su público.

Mientras tanto, la canción —aunque todavía sin nombre ni fecha de estreno— ya tiene a medio internet tarareando:

“Y ahora vuela… yo te avisé”.

