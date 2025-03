En Cuba lo detestaba y en EE.UU. se convirtió en una de sus comidas favoritas: Así lo prepara paso a paso

Una cubana en Estados Unidos, identificada como @yisi9 en TikTok, compartió un video donde muestra cómo prepara el potaje de chícharo al estilo cubano, una comida común en los hogares de la isla.

En la grabación, señala que en Cuba no le gustaba este plato, pero que una vez en el extranjero comenzó a apreciarlo: “En Cuba yo lo detestaba, pero una vez que llegué a este país se convirtió en una de mis comidas favoritas”.

El video detalla el proceso completo: utiliza chícharos partidos amarillos (yellow split peas), los cocina con chicharrones para darles sabor y luego incorpora un sofrito con ají, cebolla, ajo, puré de tomate y sazón completo, condimento que considera clave: “A mí me gusta mucho el sazón completo, creo que le da el toque final”.

También añade calabaza, papa y sal al gusto, y recomienda picar las viandas “en cuadritos bien pequeñita” para que se cocinen más rápido. “Lo vamos a revolver y le vamos a volver a poner la presión, para que coja el sabor del sazón y también las viandas que le eches se ablanden”, explica.

Al mostrar el resultado final, dice: “Así ya después de 10 minutos es como queda mi potaje de chícharo, con sus calabacitas, sus papas y, por supuesto, los chicharrones que no pueden faltar”. Añade que no necesita acompañantes: “Este caldito no hay que echarle absolutamente nada, ni siquiera limón. Esto se deja comer así solo”.

La publicación recibió comentarios de usuarios de varios países que compartieron cómo se conoce esta legumbre en sus lugares de origen —como arvejas, lentejas o alverjas— y cómo se cocina tradicionalmente. Algunos recordaron su presencia frecuente en la alimentación cubana: “Eso muchas veces fue el padre nuestro de cada día”, escribió un usuario.

