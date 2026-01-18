Así se preparan las "maripositas chinas" en Cuba: ¿Ya probaste esta receta?

Ver más

Las maripositas chinas son una de esas delicias saladas que, aunque tienen un nombre exótico, son parte del recetario más popular de la cocina cubana. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un relleno irresistible, son perfectas para una merienda o una fiesta.

La guantanamera Dailis Ferrer Moreira, creadora del perfil Recetas Cubanas y residente en España, ha decidido darle larga vida a los sabores de su tierra compartiendo esta receta que combina la tradición con un toque moderno. En su video más reciente, explica paso a paso cómo preparar las auténticas maripositas chinas, y el resultado es simplemente espectacular.

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina

½ cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de vino seco o vino blanco seco

1 huevo

Ingredientes para el relleno

½ taza de jamón triturado

2 cucharadas de queso crema

1 clara de huevo (para sellar los bordes)

Preparación paso a paso

Prepara la masa. Integra todos los ingredientes en un recipiente grande: harina, sal, aceite, vino seco y huevo. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea y suave. Estira y corta. Con un rodillo, estira la masa hasta que quede fina. Luego, corta en cuadrados pequeños del mismo tamaño. Prepara el relleno. Tritura el jamón y mézclalo con el queso crema hasta obtener una pasta suave. Arma las maripositas. Coloca una pequeña porción del relleno (media cucharadita) en las esquinas de cada cuadrado. Usa la clara de huevo para sellar los bordes y mantener la forma al freír. Fríe las maripositas. Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe las maripositas hasta que estén doradas y crujientes. Sácalas y colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.

Para acompañar: una salsa especial

En su video, Dailis sugiere preparar una salsa casera para acompañarlas. Solo tienes que colocar todos los ingredientes (excepto la maicena) en una olla, hervir por tres minutos y luego añadir la maicena disuelta en un poco de agua. Cocina de dos a tres minutos más hasta que espese.

Sírvela de inmediato junto a las maripositas calientes. El contraste entre lo crujiente y lo cremoso es irresistible.

El toque de Dailis Ferrer

Dailis Ferrer Moreira, chef guantanamera radicada en España, se ha propuesto rescatar los sabores de la cocina cubana a través de su perfil Recetas Cubanas, donde combina ingredientes accesibles con técnicas tradicionales.

“Estas maripositas chinas no hay quien se les resista”, asegura Dailis con una sonrisa mientras muestra el resultado final: doradas, crujientes y con un relleno perfecto.

Con recetas como esta, la creadora sigue demostrando que la gastronomía cubana puede adaptarse a cualquier cocina del mundo sin perder su esencia.