Este fue el menú sencillo y rico de una familia cubana por Nochebuena

La creadora de contenidos cubana Alianis Leyva compartió con sus seguidores una cena navideña llena de sabor, sencillez y cariño familiar. Sin grandes lujos, pero con el corazón puesto en cada plato, Alianis mostró cómo celebrar la Nochebuena cubana con lo que se tiene a mano, sin dejar que la fecha pase “sin penas ni glorias”.

El menú estuvo encabezado por un trozo de carne de cerdo asada en cazuela, con ese aroma inconfundible que llena el hogar y despierta los recuerdos de las fiestas en la Isla.

Lo acompañó con arroz blanco y unos tostones de plátanos pintones, dorados y con un punto dulce que los hace irresistibles.

Para el postre preparó empanaditas de guayaba, unos buñuelos y una panetela casera rellena con leche condensada, esponjosa y perfecta para cerrar la noche con sabor cubano. La bebida, un sencillo refresco de cola, completó el ambiente familiar y relajado.

Más allá de los ingredientes, la cena de Alianis recordó que la verdadera esencia de la Navidad está en compartir en familia y en mantener vivas las tradiciones, aunque sea con un menú humilde pero lleno de amor.