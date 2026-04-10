Trump: Irán hace "un trabajo deshonroso" al limitar el tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump acusó este viernes a Irán de hacer "un trabajo muy pobre, deshonroso dirían algunos" al permitir el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz, y advirtió que esa conducta viola el acuerdo de alto al fuego alcanzado apenas dos días antes.

Trump publicó el mensaje en su perfil de Truth Social con un tono de advertencia directa: "Irán está haciendo un trabajo muy pobre, deshonroso dirían algunos, al permitir que el petróleo pase por el Estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!"

En la misma publicación, Trump fue más lejos y amenazó a Irán por los peajes que cobra a los buques que transitan el estrecho: "¡Mejor que no lo estén haciendo y, si lo están, mejor que paren ahora!"

El mandatario también advirtió que el petróleo fluirá por el estrecho "con o sin la ayuda de Irán", dejando abierta la posibilidad de una respuesta más contundente si Teherán no cumple con lo pactado.

El alto al fuego de dos semanas, anunciado el pasado martes y mediado por el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, incluía como condición central la reapertura "completa, inmediata y segura" del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el acuerdo mostró fragilidad desde el primer momento: Irán reabrió brevemente el estrecho el mismo martes, pero lo volvió a cerrar ese mismo día tras ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano.

Para hoy, el tráfico por el estrecho permanece en niveles mínimos: solo cinco buques transitaron el martes frente a 74 el 28 de febrero, antes del inicio del conflicto.

Irán no solo ha limitado el paso, sino que cobra peajes de más de un millón de dólares por barco para permitir el tránsito, exigidos en yuan chino y criptomonedas a tanqueros escoltados por la Guardia Revolucionaria.

El Parlamento iraní formalizó esos cobros el 30 de marzo mediante una ley que impone hasta dos millones de dólares por viaje, en un esquema que podría generar hasta 500,000 millones de dólares para el régimen.

La portavoz de la Casa Blanca reiteró el jueves que Trump exige la reapertura del estrecho de forma "inmediata, rápida y segura" y sin limitaciones como los peajes.

El entre el 20% y el 25% del petróleo marítimo mundial transita por el Estrecho de Ormuz, lo que convierte su cierre en una crisis energética de alcance global.

La crisis se desencadenó el 28 de febrero de 2026 cuando EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica, que destruyó el 90% del arsenal de misiles iraníes y el 95% de sus drones. Irán respondió cerrando el estrecho el 4 de marzo con minas, drones y misiles, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril y dejó varados unos 2,000 barcos con 20,000 marineros.

Las negociaciones presenciales entre Washington y Teherán estaban programadas precisamente para hoy en Islamabad, Pakistán, en medio de la creciente tensión por el incumplimiento iraní del acuerdo.