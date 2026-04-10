Díaz-Canel acusa a EEUU de no tener "moral" para exigir nada a Cuba y pide diálogo sin condiciones

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel afirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad moral para exigir nada a Cuba y llamó a un diálogo sin condiciones, en declaraciones al programa "Meet the Press", de la televisora estadounidense NBC News y grabada en La Habana.

Esta aparición del gobernante cubano se produce en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen.

Díaz-Canel expresó que quienes ocupan cargos en Cuba no responden a los intereses de Estados Unidos porque Cuba es un Estado libre y soberano.

"El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado una política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada. No tiene autoridad moral ni siquiera para decir que le preocupa la situación del pueblo cubano o que el gobierno cubano ha llevado al país a esta situación, cuando ellos tienen una gran responsabilidad", señaló.

Seguidamente, cerró su argumento pidiendo a Washington que se disponga "a dialogar y discutir cualquier tema sin condiciones, sin exigir cambios en nuestro sistema político, del mismo modo que nosotros no exigimos cambios en el sistema estadounidense".

El primer segmento de la entrevista se emitió el jueves a las 4:00 pm, la versión extendida está programada para el domingo en el mismo espacio.

El momento más tenso llegó cuando la periodista Kristen Welker preguntó a Díaz-Canel si estaría dispuesto a dimitir "para salvar a Cuba", en referencia a las exigencias de Washington de un cambio político en la Isla.

Él respondió con visible irritación: "¿Ha hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo? ¿Podría hacerle esa pregunta al presidente Trump? ¿Es una pregunta suya o proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos?", dijo.

Tras el intercambio, Díaz-Canel fue categórico: "Cuando asumimos una responsabilidad de liderazgo (...) lo hacemos como un mandato del pueblo. El concepto de que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario".

Condicionó su eventual salida del poder a la decisión del pueblo, y aseguró que solo respondería ante los cubanos y no ante Washington.

"Si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo, que no he estado a la altura, entonces no debería ocupar la presidencia. Yo responderé ante ellos", agregó.

Acto seguido, invocó una supuesta legitimidad popular: "Nosotros somos elegidos por el pueblo, aunque exista una narrativa que intenta desconocerlo".

Esa afirmación choca frontalmente con la realidad del sistema político cubano: el Partido Comunista es la única organización política legal, reconocida constitucionalmente como "fuerza dirigente superior" del Estado. No existen partidos opositores, campañas electorales ni prensa independiente.

El pueblo cubano no tiene poder real de decisión sobre quién lo gobierna.

Mientras Díaz-Canel hablaba de mandato popular ante las cámaras de NBC, Cuba atraviesa su mayor ola de protestas desde el 11 de julio de 2021. Desde el 6 de marzo de 2026 se han documentado al menos 156 manifestaciones en varias provincias, con cacerolazos, bloqueos de vías y ataques a sedes del Partido Comunista. El mismo jueves se reportaron protestas en Guantánamo con despliegue de boinas negras y policías de civil.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 11,268 protestas, denuncias y críticas al régimen durante 2025. Solo en enero se contabilizaron 953 expresiones críticas, la cifra mensual más alta de la historia.

La crisis es también económica y energética: el PIB cubano ha caído un 23 % desde 2019, con una proyección de contracción adicional del 7.2 % para 2026. La Isla sufre apagones de hasta 22 horas diarias, agravados tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano subsidiado que durante más de veinte años sostuvo al régimen. Más de 600,000 cubanos han emigrado desde 2022.

La entrevista generó una avalancha de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la Isla. "No está acostumbrado a que le hagan preguntas sin guion", escribió un usuario en redes sociales. "El problema no es la pregunta, es que no hay respuesta", apuntó otro.