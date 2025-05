Cubana llama a más empatía y sinceridad en redes: "En Cuba tener café para desayunar es más que un lujo"

Una influencer cubana ha generado debate en redes sociales tras compartir un video en el que muestra su desayuno en Cuba, pero lejos de presumir, reflexiona sobre los privilegios que implica poder acceder a determinados alimentos en la isla.

El video, publicado por la usuaria @kary_y_jony en TikTok, comienza con la frase: "Esto es lo que desayuno un día viviendo en Cuba", una expresión común entre algunos creadores de contenido en redes. Sin embargo, ella enseguida rompe con ese discurso para mostrar una visión más realista. "Eso es lo que te dicen muchos creadores de contenido en Cuba, pero la realidad es que en Cuba tener café para desayunar es más que un lujo, y si tener café es un lujo, imagínate tener leche, pancake, estoy segura de que muy pocos cubanos han probado esto; en cualquier parte del mundo sería normal, pero en Cuba no, y no te digo que en Cuba no hayan personas que desayunen así de bien, pero no es lo común".

La joven también reconoce que no todos los días puede desayunar de esa forma y que ese privilegio ha sido posible gracias al apoyo de sus seguidores. "Gracias a Dios y a nuestros seguidores hoy nosotros podemos desayunar esto. La realidad es que ni un profesional puede darse estos lujos. ¡Qué bueno sería si todos los niños cubanos pudieran desayunar así! o pudieran escoger qué quieren desayunar. Tampoco te creas que desayuno esto todos los días, y tampoco te creas que me lo voy a comer todo yo sola", añadió. Cerró su mensaje con un llamado a la honestidad en redes sociales: "En fin, tenemos que ser más empáticos y sinceros en las redes. Coméntame qué es lo más común desayunar en Cuba".

Los comentarios al video no se hicieron esperar y algunos usuarios expresaron experiencias propias marcadas por la escasez, algunos desde la crítica directa, otros con resignación o sarcasmo. Una cubana lamentó que muchos niños en Oriente solo tengan agua con azúcar para desayunar, y eso cuando hay azúcar. Otros, en tono irónico, afirmaron que lo que desayunan es “disgustos” o que lo mostrado “no es desayuno de Cuba”. También hubo quienes sospecharon que el estilo de vida de la influencer responde a ayuda externa o la acusaron de ser mantenida. En contraste, algunos intentaron aportar sugerencias prácticas para preparar desayunos con pocos recursos o simplemente mostraron apoyo.

Este contenido se suma a una tendencia en redes sociales donde varias mujeres desde la isla han compartido lo que comen en sus mañanas, generando debates sobre representación, desigualdad y privilegio. Una joven mostró un desayuno con fresas cultivadas en su jardín, provocando una avalancha de comentarios que cuestionaban el acceso a ese tipo de alimentos en la isla por tratarse de un cultivo difícil en el clima cubano. Otra cubana improvisó su desayuno con agua con azúcar prieta por falta de leche, mientras que una tercera combinó desayuno y almuerzo con huevos, salchichas y pan, reflejando la necesidad de hacer rendir una sola comida para el día ante la falta de opciones.

La escasez de café en Cuba no es solo una percepción cotidiana, sino el resultado de una crisis estructural que afecta a toda la cadena de producción, desde la cosecha hasta la distribución. Provincias tradicionalmente cafetaleras como Guantánamo y Santiago de Cuba han incumplido sus planes de recolección en los últimos años, y muchas veces el grano ni siquiera llega a las bodegas, como denuncian los propios productores. Mientras el régimen intenta revitalizar el sector con proyectos internacionales como Innova Café Guantánamo, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la realidad en los hogares cubanos es que conseguir café es un lujo que depende de envíos del exterior o del mercado informal, donde una libra puede costar hasta 200 pesos.

La situación ha alcanzado tal punto que la llegada de café normado a las bodegas, tras meses de ausencia, es celebrada como un acontecimiento excepcional. Así ocurrió en Holguín, donde una joven documentó en redes sociales cómo después de cinco meses pudo recoger su ración de café por la libreta, y vinculó esa repentina abundancia con la cercanía del 1ro de Mayo, sugiriendo que era un gesto propagandístico para “tenernos contentos” más que una solución sostenida. Mientras tanto, en Santiago, los incumplimientos productivos, la falta de fuerza laboral, el retraso en pagos y las fallas logísticas han convertido al tradicional “buchito” de café en un símbolo del desencanto nacional que refleja la profunda desconexión entre el campo y la mesa cubana.

El mensaje de @kary_y_jony destaca por romper con la narrativa aspiracional de algunos creadores digitales en Cuba y hace un llamado explícito a la empatía y la sinceridad, reconociendo que su desayuno no es lo común, que no todos los días tiene esa posibilidad y que, incluso los profesionales en Cuba, difícilmente pueden permitirse ese tipo de alimentación. Su publicación ha abierto un espacio necesario de conversación sobre las diferencias que marcan la vida cotidiana de los cubanos dentro de la isla.

