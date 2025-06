Presidenta de ETECSA anuncia nueva comparecencia en la Mesa Redonda el lunes

La presidenta ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Tania Velázquez Rodríguez, ha anunciado una nueva comparecencia en la Mesa Redonda el próximo lunes para abordar las recientes medidas de la empresa.

La decisión de limitar el saldo en moneda nacional para priorizar el uso de divisas ha traído numerosas críticas en redes sociales y un estado de opinión negativo en todo el país, lo cual obligó a la directiva a comparecer en la televisión nacional el sábado.

"Esperamos nosotros, por ejemplo, que tenemos una intervención en la Mesa Redonda el lunes poder quizás dar un poco más detalle de esto", dijo, refiriéndose a las alternativas de conectividad que se aplicarán a universitarios y otros sectores que dependen del acceso a Internet para su desempeño académico y laboral.

Además, añadió: "Vamos a estar dando más información en todos los espacios que podamos sobre la implementación de la medida. Hay muchas dudas todavía".

La presidenta justificó el reciente tarifazo por la necesidad de inyectar divisas ya que "los sistemas de ETECSA están en una situación sensible" y la empresa está endeudada.

"Enfrentamos deudas que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos comprar en el exterior, las cosas que necesitamos para continuar", detalló.

"Ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente", agregó.

Velázquez Rodríguez reveló que ETECSA ha perdido más del 60 % de sus ingresos provenientes del exterior debido a fraudes relacionados con las recargas internacionales.

Según dijo, muchos usuarios compran recargas a través de plataformas no autorizadas, cuyos pagos se quedan retenidos en el extranjero, mientras los saldos son acreditados en pesos cubanos dentro del país.

Por otra parte, la funcionaria admitió que la empresa no informó adecuadamente ni con la debida antelación sobre las restricciones impuestas a las recargas móviles en CUP, lo que provocó una oleada de críticas en Internet y un gran malestar ciudadano.

"Nos faltaron herramientas, nos faltaron mecanismos más efectivos para poder abordar toda esta información", admitió.

Sin embargo, el verdadero motivo de anunciar las restricciones de golpe fue, tal como debió reconocer Velázquez, estuvo relacionado con el posible colapso de las plataformas digitales por una avalancha de recargas, lo que habría agravado la ya precaria situación tecnológica de ETECSA.

"No era posible dar una medida por adelantado que iba a generar ansiedad, iba a generar un grupo de acciones que iban a incidir sobre nuestro sistema. (...). Claro, las personas iban a recargar intensivamente sus saldos, y eso, por supuesto, iba a determinar que con la concurrencia, podía incidir en que fallaran algunas plataformas", explicó.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente desconfianza hacia ETECSA y el gobierno cubano, cuyas medidas agravan la desigualdad en el acceso a servicios esenciales como Internet.

La población no espera que la comparecencia del lunes proporcione soluciones efectivas a los problemas planteados, sobre todo después que Velázquez Rodríguez afirmara que no habrá marcha atrás.

Las nuevas restricciones de ETECSA marginan a los cubanos que no reciben remesas y favorecen los pagos en divisas. Los nuevos planes en dólares ofrecen 4 GB por 10 USD o 16 GB por 35 USD, mientras que los paquetes nacionales, por ejemplo, cuestan 3 GB a 3,360 CUP, una cifra que supera el salario mínimo mensual.

Los cubanos han expresado su frustración en redes sociales, comparando la situación con una exclusión similar a la escasez de productos básicos.

Para muchos, es una estafa legalizada y una agresión directa al pueblo cubano, que ha visto cómo el acceso a Internet y a la telefonía móvil se ha vuelto cada vez más costoso e inaccesible.

