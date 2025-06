Madre embarazada con tres hijos se atrinchera en antigua cafetería estatal en La Habana

Vídeos relacionados:

Lauren de la Caridad Estrada, una madre cubana embarazada y con tres hijos menores de edad, permanece atrincherada en la antigua cafetería estatal “El Gallo”, en la intersección de Galeano y Concordia, en Centro Habana, de donde el gobierno amenaza con desalojarla.

A falta de alternativas habitacionales y tras años de gestiones infructuosas ante las autoridades, Lauren decidió ocupar el local abandonado y resistirse al desalojo, declaró al medio independiente Cubanet.

“Si salgo de aquí, me quedo en la calle con mis hijos. No tengo a dónde ir”, afirmó Lauren, quien tiene siete meses de embarazo.

Sus hijos, de 4, 6 y 9 años, viven junto a ella en condiciones precarias, mientras ella se gana la vida vendiendo coquitos caseros en las afueras del local, preparados en una olla adaptada con una resistencia eléctrica de arrocera, explica la publicación.

La vivienda improvisada no cuenta con agua corriente ni instalaciones adecuadas. Lauren asegura que lleva cuatro años solicitando una solución habitacional, sin que el gobierno cubano le ofrezca una respuesta concreta.

“Me dijeron que me fuera para casa de mi mamá hasta que ellos me resolvieran, pero eso nunca pasó. Ya he ido a Vivienda, a la Policía, a todas partes”, afirma.

En cuanto al apoyo estatal, cuenta que solo recibe una comida al día como parte del llamado plan de alimentación materna, que consiste en un almuerzo sin proteína en un hospital cercano.

“El domingo no dan nada. A mí el gobierno no me da nada”, lamenta.

“Me quieren sacar para la calle sin darme un sitio donde vivir”, denuncia.

La historia de Lauren refleja la crisis habitacional que afecta a miles de cubanos, especialmente madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad.

Sin acceso a viviendas sociales, y ante la inacción del Estado, muchas se ven obligadas a ocupar inmuebles abandonados para garantizar un techo a sus hijos.

El gobierno cubano ha desalojado en los últimos años a decenas de mujeres en situación similar, a pesar de que el discurso oficial lo niega constantemente.

