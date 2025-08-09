Gobierno cubano firma acuerdos con la Alianza Solar Internacional

El Gobierno cubano y la Alianza Solar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) firmaron en La Habana un Acuerdo Marco País para impulsar siete proyectos enfocados en energías renovables, dirigidos a la producción de alimentos y medicamentos, así como la electrificación en zonas rurales, entre otras esferas.

Así lo informó el director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rosell Guerra, durante la clausura de un taller con organismos estatales y empresarios.

El acuerdo busca ampliar la cooperación entre ambas partes, revisar la participación de sectores de la economía cubana y fortalecer la capacitación técnica de especialistas, reportó la agencia oficialista Prensa Latina.

Guerra destacó que la ISA ha realizado donaciones y aportado equipos, además de certificar al Laboratorio de Fotovoltaica de la Universidad de La Habana como Centro de Recursos para Aplicaciones de Tecnología Solar (Centro STAR), el primero de su tipo en Latinoamérica.

Dicho centro ya impartió cuatro cursos para técnicos cubanos y un entrenamiento para funcionarios de 14 países de América Latina y el Caribe, con apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía.

La visita a la isla de Ashish Khanna, director general de la ISA, fue presentada como una muestra del compromiso del organismo con la “transición energética” de Cuba.

El jefe regional de la ISA para América Latina y el Caribe, Hugo Morales, adelantó que evaluarán modalidades concretas para implementar los proyectos, tras escuchar a los organismos cubanos involucrados.

Khanna, por su parte, afirmó que la nueva estrategia, titulada “Pasando de la ambición a la acción”, busca establecer un plan detallado para definir qué proyectos se ejecutarán y en qué plazos, reconociendo que, pese a la capacidad técnica existente, es necesario incorporar experiencias de otros países y mejorar las formas de gestión.

La ISA es una organización intergubernamental creada para promover el uso y desarrollo de la energía solar a nivel global, especialmente en países con alta radiación solar.

Se lanzó oficialmente en 2015 durante la Cumbre del Clima de París (COP21), impulsada por India y Francia. Aunque inicialmente estaba enfocada en países situados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, hoy su membresía está abierta a cualquier nación interesada.

Su misión es facilitar inversiones y reducir el coste de la energía solar, impulsar proyectos conjuntos de infraestructura, compartir tecnología y conocimientos, y acelerar la transición energética reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Entre sus áreas de acción destacan el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, proyectos de electrificación rural, programas de financiación para atraer inversión privada y la formación técnica para sostener los cambios.

Este acuerdo se anuncia mientras el país atraviesa una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas, con apagones diarios de hasta más de 20 horas debido a la obsolescencia tecnológica, falta de combustible y dependencia casi total de importaciones para sostener la generación eléctrica.

El gobierno cubano apuesta a la expansión del uso de las energías renovables, que representan menos del 5 % de la matriz energética nacional. De hecho, autoridades aseguran que la isla se ubicará próximamente entre los tres primeros países del mundo en avanzar más rápidamente en la transición hacia el uso de energías limpias.

Al respecto, el presupuesto de inversiones para 2025 refleja un cambio parcial en las prioridades de gasto, con un aumento significativo en energías renovables y amortización de deuda.

Durante los últimos meses se han inaugurado varios parques fotovoltaicos. Pero los cubanos, cada vez más escépticos, no aprecian “ni una ligera mejoría”.

Así lo expresan en redes sociales, donde cuestionan duramente la utilidad real de estas inversiones. Otros ironizan con que los paneles solares parecen alimentar únicamente el discurso del gobierno, no las necesidades del pueblo.

Asimismo, las autoridades han dado relevancia a la inauguración de rutas con triciclos eléctricos en varias ciudades cubanas, aunque la ausencia de puntos de recarga con paneles fotovoltaicos mantiene a estos medios de transporte dependientes de la generación con combustible fósil, lo cual cuestiona su perfil de “ecológicos”.

El gobernante Miguel Díaz-Canel prometió una mejoría con la instalación de estos sistemas que generarán más de 500 MW de energía solar en el primer semestre de este año. Además, se comprometió a que para finales de 2025 se habrán construido 55 parques solares con una capacidad de 1,200 MW.

Sin embargo, esta medida va acompañada de una importante limitación: la falta de baterías para almacenar la electricidad generada, lo cual significa que la energía solar solo podrá utilizarse en tiempo real, durante el día, sin posibilidad de cubrir la demanda nocturna, cuando se produce el mayor consumo.

No obstante, a inicios de agosto, autoridades anunciaron la instalación de baterías de almacenamiento de energía solar en las subestaciones eléctricas de Cueto 220, Bayamo 220, Cotorro 220 y Habana 220.

A fines de junio, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) emitió la Resolución 169 con fecha 30 de mayo de 2025 y publicada en la Gaceta Oficial No.60, que actualizó el marco tributario vinculado a la importación y uso de tecnologías relacionadas con las fuentes renovables de energía (FRE).

Esta medida se presentó como respaldo del Decreto Ley 345 “Del Desarrollo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía”, de 23 de marzo de 2017 y el programa de Gobierno para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional.

Preguntas frecuentes sobre los acuerdos energéticos de Cuba con la Alianza Solar Internacional