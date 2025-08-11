Florida elige sus 3 sabores de helados preferidos y sorprende con la ausencia de un favorito

Vídeos relacionados:

En plena ola de calor veraniego, cuando cualquier sombra es un alivio y un vaso de agua sabe a gloria, un estudio reveló cuáles son los sabores de helado que más buscan los floridanos, y el chocolate no está entre ellos.

Según un informe de Fruity Kings, basado en datos de búsquedas de Google entre julio de 2024 y julio de 2025, y compartido por NBC 6, el napolitano se lleva la corona en Florida con un promedio de 5,347 búsquedas mensuales. Le siguen muy de cerca el mango (4,885 búsquedas) y la vainilla (4,663), demostrando que los gustos en el Estado del Sol combinan tradición con toques tropicales.

A nivel nacional, el napolitano también lidera la lista, siendo el sabor número uno en 20 estados y acumulando casi 80 mil búsquedas mensuales.

La lista general la completan clásicos como vainilla y fresa, pero también rarezas regionales como el “Superman” en el Medio Oeste y el “Ube” en Hawái, que aportan un toque de color y sabor único al mapa heladero de EE.UU.

Para los cubanos que viven en Florida, la encuesta refleja una curiosa mezcla cultural con la herencia norteamericana del napolitano, el sabor tropical del mango tan familiar en la isla y la omnipresente vainilla, perfecta para combinar con cualquier postre. Porque, en definitiva, en verano, y más en Florida, un buen helado no es solo un antojo, es casi una necesidad.

