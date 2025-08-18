Fallece en Miami el pintor Humberto Calzada, referente del exilio cubano

Vídeos relacionados:

La muerte del pintor Humberto Calzada, referente del exilio, a los 81 años en Miami, se dio a conocer este domingo y desató una ola de tristeza en el mundo intelectual de la isla.

Para la artista y disidente Camila Lobón, “Si existe la cubanía, Humberto Calzada es su viva encarnación; lucía lo mejor de su carisma y virtudes y desertaba con un sarcasmo delicioso de lo peor de sus vicios y defectos”.

“Así se sentía él, como Cuba, como un hogar. Y es que construyó una Cuba en su casa que recordaba, lejos de la añoranza por la que perdimos, o la idealización de la que pudo ser, la que siempre hemos deseado habitar”, dijo Lobón, refiriéndose a una obra que, según Rialta Magazine, recupera la arquitectura familiar cubana que quedó arrasada tras décadas de castrismo.

También el escritor Enrique del Risco lamentó la muerte del pintor, que “reprodujo obsesivamente en sus cuadros su infancia perdida y con ello el recuerdo y el sueño de un país”.

“El arquitecto que se inventó la casa de sus sueños y en ella vivía. El joven eterno que se reía de la vejez y de la muerte. El amigo que te recibía como si él fuera toda la ciudad. Todos se han ido pero algo de todos ellos se nos queda”, dijo en referencia a las facetas de la personalidad artística de Calzada, conocido también por acoger tertulias intelectuales en su casa.

El cineasta Eliecer Jiménez Almeida liberó en las redes su documental Para construir otra casa, “que realicé para acercarme al universo de Humberto Calzada”.

“En sus lienzos, Cuba volvió a levantarse muchas veces”, dijo.

La opositora Anamely Ramos contó que “cuando llegué a casa de Humberto Calzada me pareció un juego de espejos”.

“Sus cuadros expandían de manera casi mágica el universo visual de lo cubano. Luego, un minuto de conversacion con Humberto bastaba para comprender ese efecto como algo no solo material sino también espiritual (…) El futuro nadie lo sabe, pero siempre pido poder, al menos, construir un espacio tan generoso y pródigo como el que construyó Humberto”, agregó.

Según Rialta Magazine, la obra de Calzada toma como referentes la arquitectura colonial de su infancia habanera, y los estudios ingenieriles en la Universidad de Miami, tras el exilio de su familia en 1960.

“Metafísica nacionalista, angustia existencial en sordina, aséptica melancolía de la resistencia, erigidas en el presente continuo de la materia, sobre la certeza física de la linealidad”, se lee en el obituario de este medio independiente cubano.

