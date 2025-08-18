Bruno Rodríguez celebra aumento de pensiones: "La Revolución no deja a nadie atrás"

Vídeos relacionados:

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tuvo el gran cinismo este lunes de afirmar que el aumento de pensiones aprobado por el gobierno es una muestra de la política de la Revolución de “no dejar a nadie atrás” y de “proteger y respetar a los adultos mayores”.

Las afirmaciones llegan en un momento en que cada día se hacen más habituales las imágenes de personas de la tercera edad buscando en la basura algo de comida, mientras organizaciones independientes del régimen alertan de la agudización de la crisis alimentaria en el país.

Rodríguez escribió en X que la decisión beneficiaría a un millón 324,599 personas, en un mensaje que sigue la narrativa oficial de presentar la medida como un logro social, aunque el día a día evidencia que no es más que otra mentira más del régimen.

El incremento, aprobado en julio, fue anunciado como una respuesta a la crisis de los jubilados, pero especialistas y ciudadanos han subrayado que los montos son ínfimos frente a la inflación.

La pensión mínima quedó en poco más de 3,000 pesos y la máxima no supera los 4,000, cantidades que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica.

Economistas han advirtieron que el aumento no compensa la pérdida de poder adquisitivo generada por la devaluación del peso y el encarecimiento de los productos.

En términos reales, las pensiones continúan muy por debajo del umbral para sostener una vida digna.

Testimonios en las redes sociales evidencian que muchos jubilados aseguran estar “muriéndose de hambre” porque el dinero recibido no alcanza ni para una semana de comida.

Videos que circularon en redes sociales retratan la precariedad de un sector de la población particularmente vulnerable.

Aunque el gobierno insiste en presentar la medida como un esfuerzo de justicia social, la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los pensionados confirma el deterioro de la calidad de vida en la isla y el fracaso de una política que no logra responder a las necesidades mínimas de sus mayores.

