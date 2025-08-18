Celebran cumpleaños de Fidel Castro en Guantánamo con comedores que alimentan a diez personas

La ridiculez e insensatez del régimen no tiene fin: ahora, en un nuevo capítulo de loas a Fidel Castro, el gobierno inauguró en Guantánamo comedores comunitarios con capacidad para alimentar solo a diez personas por cada instalación.

El diario oficial Granma informó que el primer Hogar de Alimentación Comunitaria del país quedó abierto en la comunidad de Cayamo, Caimanera, como parte de las actividades en homenaje al natalicio 99 de Castro.

Estos espacios, según la versión oficial, buscan complementar el Sistema de Atención a las Familias, programa que ha enfrentado limitaciones por falta de recursos, capacidad e infraestructura en zonas apartadas.

Cada centro está concebido para atender apenas a 10 adultos mayores en situación de vulnerabilidad, una cifra insuficiente ante el creciente número de personas que enfrentan precariedad alimenticia en el país.

Junto al de Cayamo, se abrieron 13 comedores similares en el municipio El Salvador, uno en San Antonio del Sur y cinco en Niceto Pérez, para un total de 20.

Las autoridades locales y nacionales presentaron el proyecto como un “paso significativo” en el fortalecimiento de la atención social en comunidades vulnerables de Guantánamo, cuando en realidad no es más que un reconocimiento oficial al descalabro que impera en la sociedad.

Las inauguraciones contaron con la presencia de Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en Guantánamo, y Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, junto a dirigentes de organizaciones políticas y de masas.

El acto fue acompañado también por la reapertura del punto de acopio La Cidra, en El Salvador, vinculado al programa de soberanía alimentaria, que pretende beneficiar a 258 productores del territorio.

Aunque el gobierno insiste en presentar la iniciativa como un logro, el simbolismo de comedores con cupo para apenas una decena de personas en un país con millones de necesitados resalta la contradicción entre el discurso de justicia social y la magnitud de la crisis alimentaria que padece Cuba.

Mientras el gobierno promueve inauguraciones simbólicas como los comedores de Guantánamo, la realidad del país refleja una profunda crisis alimentaria. Recientemente, un video mostró a una jubilada que apenas sobrevive con su pensión y se está muriendo de hambre, un testimonio que retrata el deterioro de la seguridad social en la isla.

Días atrás, un anciano expuso públicamente que vive en el abandono y con hambre, visibilizando el desamparo que sufren miles de personas mayores, pese al discurso oficial de protección social.

Incluso han sido los propios ciudadanos quienes, desde la solidaridad, han intentado aliviar la crisis. La ayuda callejera de vecinos y activistas ha puesto en evidencia la precariedad de la vida diaria, mostrando cómo la carencia de recursos estatales obliga a la población a depender de gestos comunitarios para sobrevivir.

En esta misma línea del oficialismo, el canciller cubano Bruno Rodríguez tuvo el gran cinismo este lunes de afirmar que el aumento de pensiones aprobado por el gobierno es una muestra de la política de la Revolución de “no dejar a nadie atrás” y de “proteger y respetar a los adultos mayores”.

