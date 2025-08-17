Chofer de ómnibus estatal en La Habana cobra 100 CUP en vez de la tarifa oficial y deja varados a pasajeros de madrugada

Vídeos relacionados:

Un grupo de personas quedó varado hoy a las 3:30 am en el parque El Curita cuando el chofer del ómnibus que cubría la confronta de la ruta P-7, perteneciente al paradero del municipio de Cotorro, decidió imponer una tarifa de 100 pesos por el pasaje en lugar del precio establecido.

Según la denuncia ciudadana, publicada en el grupo de Facebook Transportación Habana TH, el conductor advirtió sin rodeos que solo abordarían quienes aceptaran pagar la cifra, dejando fuera a varios pasajeros, entre ellos adultos mayores que quedaron desprotegidos en plena madrugada sin alternativa de transporte.

Captura de Facebook/Transportación Habana TH

Una de las afectadas, una señora que viajaba por motivos familiares, calificó la situación como “insultante e inhumana”, y recordó que se trata de un servicio estatal obligado a respetar las tarifas oficiales.

El hecho expone la corrupción y el abuso entre algunos trabajadores del transporte urbano en la capital cubana, donde los usuarios no solo enfrentan esperas interminables y déficit de ómnibus, sino también prácticas ilegales de choferes que convierten un servicio público en negocio personal, sin que medie control ni respuesta inmediata de las autoridades.

A fines de septiembre de 2024, una cubana expresó su indignación en redes sociales tras lo que calificó como un abuso por parte de un chofer, quien le cobró 1,000 pesos por trasladarla de Alamar a Matanzas, utilizando un vehículo estatal y gasolina provista por el gobierno.

Lo más leído hoy:

La situación del transporte en Cuba continúa deteriorándose, y este tipo de denuncias reflejan el malestar creciente entre los ciudadanos que dependen del transporte estatal, el cual cada día deja más desamparada a las personas.

En marzo, el gobierno reconoció la debacle del transporte público nacional, lo cual afecta sensiblemente a la población que cada día padece largas esperas, viajes hacinados y rutas canceladas por la falta de recursos.

A nivel nacional, más de la mitad de las rutas provinciales llegaron a estar paralizadas el año pasado, debido a la falta de combustible y piezas de repuesto. Esta situación ha llevado a que muchos cubanos dependan de medios de transporte alternativos, como bicicletas eléctricas, para sus desplazamientos diarios.

En La Habana, por ejemplo, la crisis del transporte público está en un punto crítico desde hace años, con rutas canceladas, vehículos fuera de servicio y una población cada vez más frustrada, que enfrenta largas esperas y medios de transportes abarrotados, debido a la falta de soluciones concretas.

También en la madrugada de este domingo un ómnibus del transporte urbano en La Habana fue blanco de un ataque vandálico, cuando individuos desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo en plena ruta.

Según el reporte, el incidente ocurrió a las 00:55 horas en la avenida Boyeros, cerca de la concretera y la Ciudad Deportiva.