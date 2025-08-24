El artista cubano Nando Obdc continúa encarcelado pese a no figurar en lista de culpables del régimen

Vídeos relacionados:

El artista independiente cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obdc, continúa encarcelado desde finales del pasado año, pese a no estar entre los presuntos culpables del delito por el que fue detenido.

“El pasado 19 de agosto la Gaceta De Cuba publicó una Requisitoria donde se habla de los sucesos por los que el artista y activista Fernando Almenares Rivera (NandoOBDC) fue encarcelado el 31 de diciembre de 2024”, se lee en un tuit de la cuenta de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que detalla el caso del artista contestatario.

En la requisitoria, “se menciona a los supuestos culpables y requiere la presencia de otras personas más de las que ellos señalan como supuestos implicados”, explican.

“Este documento oficial nos hace plantearnos las mismas preguntas que desde el inicio nos hemos hecho: ¿Por qué Nando está preso si no ha cometido ningún delito? ¿Cómo es que una bandera cubana puede ser una prueba incriminatoria?”

La organización se pregunta si “¿no será que la causa verdadera del encarcelamiento de Nando está ligada a las denuncias sociales que él hacía en las redes? ¿Habrá sido por el alcance que estaban tomando sus denuncias de jóvenes drogados en plena calle?”.

“Pese a que con esta publicación de la Gaceta de Cuba corroboramos una vez más la inocencia del artista, Nando OBDC sigue preso por pura arbitrariedad del régimen cubano. No hay una acusación contra Nando OBDC. No hay una prueba que lo pueda incriminar”, concluyen.

Lo más leído hoy:

El artista, de 35 años, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda en el municipio habanero de La Lisa. La detención, según denunció la iniciativa Arte Prohibido, liderada por el propio Nando, se realizó sin citación previa ni orden judicial.

Según denuncias de su familia y organizaciones independientes, su detención está vinculada a acusaciones por presuntos vínculos con actividades subversivas y un incendio ocurrido en el Parque Lenin el pasado 30 de diciembre.

A finales de julio, Nando Obdc se declaró en huelga de hambre mientras incomunicado en una prisión de Güines, provincia de Mayabeque.

Preguntas frecuentes sobre el caso del artista cubano Nando Obdc