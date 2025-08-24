Cumplen el sueño de una abuelita cubana: Visitar el Submarino Amarillo en La Habana

Vídeos relacionados:
Mercedes Rojas sonríe como una niña. A sus años, la abuelita cubana acaba de cumplir uno de los deseos más sencillos y al mismo tiempo más difíciles en la Cuba de hoy: visitar el bar cultural Submarino Amarillo, en el Vedado habanero.
La escena fue compartida en redes sociales por el músico cubano Dagoberto Pedraja, exguitarrista de la banda Los Gens, quien celebró el gesto con unas palabras que resumen lo vivido: “Mira cómo el amor engendra la maravilla”.
En una foto, Mercedes aparece frente a la icónica entrada amarilla con una sonrisa amplia; en otra, sostiene un cartel donde había escrito sus tres modestos anhelos: “Pasear en coche, ir al Submarino Amarillo y comer pechuga de pollo”.
El valor de un pequeño sueño
Lo que para muchos podría parecer un deseo común, para una jubilada en Cuba es casi un lujo. Con pensiones que apenas alcanzan para sobrevivir, proyectos como Aliento de Vida, que lleva diez años dando voz a adultos mayores en la isla, se han propuesto cumplir los pequeños sueños de ancianos que no pueden costear ni un helado, un café con leche o un plato de pollo frito.
En ese contexto nació la ilusión de Mercedes, y gracias a la solidaridad de cubanos dentro y fuera de la isla, pudo sentarse en el Submarino Amarillo, escuchar música y vivir, aunque sea por un día, la alegría de ver hecho realidad lo que parecía inalcanzable.
Una sonrisa que habla por todos
La imagen de Mercedes no tardó en conmover a cientos de usuarios en Facebook, quienes reaccionaron con ternura y admiración. Su sonrisa se ha convertido en símbolo de lo que la solidaridad puede lograr en medio de una crisis económica que golpea con dureza a los más vulnerables.
Historias como la suya dejan al descubierto una verdad dolorosa: en Cuba, llegar a la vejez significa muchas veces tener que soñar con lo que debería ser básico. Pero también muestran la fuerza del cariño y de la comunidad, capaces de transformar la vida de una persona con un gesto sencillo.
