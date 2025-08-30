Gobierno cubano afirma haber instalado más del 50 por ciento de los parques solares

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que hasta la fecha se encuentran sincronizados 27 parques solares fotovoltaicos de los 51 previstos para este año, lo que representa un 53 % del plan proyectado.
La institución del régimen señaló en la red social X que estos avances forman parte del Programa de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, el cual busca "reducir" las horas de apagón y "avanzar hacia la soberanía" energética del país, con un mayor uso de fuentes renovables.
Los 27 parques en funcionamiento aportan más de 580 megawatts en horario del mediodía, lo que, según las autoridades, permite disminuir las afectaciones en ese tramo de alta demanda.
Entre los más recientes incorporados, ambos en la provincia de Mayabeque, se encuentra el de La Sabana, que incluye una estación meteorológica dedicada al monitoreo de variables climáticas, tecnología que contribuye a optimizar el rendimiento de la generación.
Aunque el gobierno insiste en mostrar estos avances como un paso hacia la diversificación energética, la población sigue enfrentando apagones prolongados que superan las 12 horas diarias en varias provincias, lo que genera escepticismo sobre el verdadero impacto de estos proyectos en la vida cotidiana.
Con el 47 % de los parques aún pendientes de instalación, el reto para el gobierno será garantizar que estas inversiones realmente contribuyan a reducir la crisis energética que golpea a la isla.
En medio de la debacle energética, un directivo de la Unión Eléctrica (UNE) informó que los parques solares aportan regularmente más energía de la prevista.
En Ciego de Ávila, por ejemplo, las plantas solares generaron más de 16,500 MWh entre julio y agosto, evitando el consumo de 4,290 toneladas de combustible y la emisión de 140,000 toneladas de dióxido de carbono, según cifras oficiales.
Sin embargo, el alivio es mínimo frente a la profundidad de la crisis energética nacional. Este viernes, la UNE reportó un déficit de capacidad superior a los 1,635 MW, lo que implica que gran parte del país quedará a oscuras durante varias horas consecutivas.
Preguntas Frecuentes sobre los Parques Solares en Cuba
¿Cuántos parques solares ha instalado el gobierno cubano hasta ahora?
Hasta la fecha, el gobierno cubano ha sincronizado 27 parques solares fotovoltaicos de los 51 previstos para este año, lo que representa un 53 % del plan proyectado. Estos avances son parte del Programa de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.
¿Cuál es el impacto de los parques solares en la crisis energética de Cuba?
Los parques solares aportan más de 580 megawatts al mediodía, lo que ayuda a disminuir las afectaciones en ese tramo de alta demanda. Sin embargo, la crisis energética persiste, con apagones prolongados en varias provincias. La falta de baterías para almacenamiento limita el impacto de la energía solar, que solo puede usarse durante el día.
¿Por qué la energía solar no es suficiente para resolver la crisis energética en Cuba?
Aunque se considera un avance, la energía solar no puede resolver por sí sola la crisis energética en Cuba debido a múltiples factores. El país enfrenta un déficit estructural de capacidad de generación, agravado por termoeléctricas obsoletas, falta de mantenimiento, y un sistema de almacenamiento insuficiente que impide cubrir la demanda nocturna.
¿Qué planes tiene el gobierno cubano para mejorar el sistema eléctrico?
El gobierno cubano planea instalar un total de 92 parques solares para 2026, con una capacidad proyectada de 1,200 MW de generación fotovoltaica antes de que termine 2025. Además, se están implementando medidas para recuperar la generación térmica y distribuida, y se espera la llegada de sistemas de acumulación de energía para estabilizar el servicio.
