Maduro envía a Cuba un buque cargado con 6 mil toneladas de alimentos y fertilizantes

El régimen venezolano de Nicolás Maduro envió a Cuba un buque cargado con un donativo de 6 mil toneladas de alimentos, fertilizantes y otros productos.

El buque Manuel Gual, que llegó en la mañana de este sábado a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, fue recibido por el primer ministro del régimen cubano Manuel Marrero Cruz, informó la prensa oficialista.

El barco trae “seis mil toneladas de carga, que incluyen alimentos para el abastecimiento de la población y la cría de animales, así como fertilizantes y semillas, con el objetivo de contribuir al bienestar del pueblo cubano”, se lee en la información.

El donativo forma parte del programa de recuperación económica que ambos países desarrollan de forma conjunta, dijo durante el acto de recibimiento Orlando Maneiro, embajador de Venezuela en Cuba.

El barco forma parte de “una solución de transporte marítimo regional que impulse el desarrollo productivo y sostenible de los países miembros” de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), agregó.

Por la parte cubana, Carlos Luis Jorge Méndez, ministro interino de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dijo que el donativo es recibido “con el cariño sincero del pueblo y del gobierno venezolano hacia Cuba, como claro ejemplo de que ninguna dificultad puede detener la voluntad y la decisión compartida”.

El donativo llega en medio de las tensiones crecientes entre el régimen venezolano y la Administración Trump.

Estados Unidos desplegó en las últimas días ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico, como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, lo que ha sido interpretado como un mensaje directo contra Maduro.

En este contexto, el régimen cubano ha ratificado el apoyo incondicional a su aliado venezolano.

“Toda la solidaridad y el apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el presidente Nicolás Maduro”, escribió Díaz-Canel en X la pasada semana, asegurando que la “fortaleza de la unión cívico-militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas”.

La Habana se alinea así con Caracas en un momento de máxima tensión regional. Washington duplicó además la recompensa por la captura de Maduro, de 25 a 50 millones de dólares.

El Pentágono insiste en que el operativo responde a la lucha contra el narcotráfico, pero tanto Caracas como La Habana lo denuncian como una maniobra intervencionista.

Maduro, acusado por EE.UU. de liderar el Cartel de los Soles y coordinar envíos masivos de cocaína, respondió rodeado de militares y con tono desafiante: un intento de captura, advirtió, podría significar “el fin del imperio americano”. En paralelo, activó la movilización de millones de milicianos para “defender mares, cielos y tierras”.

