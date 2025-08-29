Marrero aparece en otro centro para mendigos, mientras crecen la pobreza y el abandono en Cuba

La visita reforzó la percepción de que cada recorrido oficial proyecta una imagen falsa de la realidad

El primer ministro cubano Manuel Marrero reapareció en Matanzas con una visita al Centro de Protección Social Rivera San Juan, un recorrido oficial presentado como gesto de “compromiso”, mientras la población enfrenta apagones interminables, fosas desbordadas y barrios enteros hundidos en el abandono.

De acuerdo con la página en Facebook del telecentro provincial TV Yumurí, Marrero llegó acompañado de la integrante del Comité provincial del Partido Comunista Norma Llerena Pérez, la gobernadora Marieta Poey Zamora y otros funcionarios para conocer de cerca las condiciones de vida de personas con “conducta deambulante”.

El acto fue descrito como una jornada de “compromiso” dedicada a “fortalecer la atención y el bienestar social en la provincia”.

Sin embargo, los comentarios de los propios cubanos en redes sociales mostraron otra cara. Decenas de usuarios denunciaron que, coincidiendo con la visita, reapareció milagrosamente la electricidad en zonas de Matanzas donde los apagones de 15, 20 y hasta 24 horas son parte de la rutina.

“Que rápido aparecen los megawatts, por eso estamos bien jodidos”, escribió un vecino, que recordó cómo hasta un día antes su circuito sufría apagones interminables.

Otro usuario ironizó al notar que llevaba corriente desde las seis de la mañana, algo inusual en barrios donde apenas se recibe luz por pocas horas.

Otros criticaron que la escenografía fue maquillada para encubrir el desastre cotidiano. “Tapando cosas mal hechas”, comentó un internauta, mientras otro preguntó por qué no obligan a Marrero a vivir las mismas penurias que soporta la población.

Las quejas se repitieron: fosas desbordadas, basureros que crecen a diario y transformadores quemados que dejan a cuadras enteras sin electricidad por varios días.

Lejos de generar confianza, la visita reforzó la percepción de que cada recorrido oficial es un montaje diseñado para mostrar una imagen falsa de la realidad, mientras la pobreza, el hambre y la indigencia —fenómenos que el propio gobierno negaba— se multiplican a lo largo del país.

A fines de julio, el propio Marrero visitó el centro de atención a personas en situación de calle en Ciego de Ávila, mientras que el gobernante Miguel Díaz-Canel acudió el 22 de agosto al Centro de Protección Social William Darias, en el municipio de Santa Clara, presentado como ejemplo de atención a personas deambulantes.

Tales recorridos ocurren en medio de la polémica por el abandono estatal de miles de mendigos que malviven en las calles cubanas sin respuestas reales y en un intento por contrarrestar las críticas generadas por las declaraciones de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, quien negó la existencia de personas sin hogar en el país.

El 14 de julio, Feitó Cabrera, aseguró en una de las comisiones del parlamento que en Cuba “no existen mendigos”, sino personas “disfrazadas”, a quienes calificó además como “borrachos” y “simuladores”.

Sus declaraciones negando la existencia de hambre en la isla y responsabilizando a los ciudadanos por su situación de pobreza generaron un estallido de indignación en redes sociales, medios independientes y sectores de la ciudadanía.

Horas después, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba y el Consejo de Estado aceptaron su renuncia, la cual fue presentada, según fuentes oficiales, tras un “análisis conjunto” con la dirección del Gobierno.

Dos días después, el gobierno reconoció que más de 310,000 personas residentes en la isla se encuentran actualmente en situación de pobreza o vulnerabilidad social, en medio de una profunda crisis económica.

El Estado cubano suele maquillar la indigencia con eufemismos como “deambulantes” y “vulnerables”. Aunque el gobierno aparenta ofrecer soluciones, en realidad no se atacan las condiciones que producen la mendicidad en Cuba, y dedica mayores esfuerzos al cómo gestionar su visibilidad.

En la propia Matanzas, una población creciente de personas ancianas, enfermas y marginadas sobrevive a la intemperie, al igual que en el resto de las provincias cubanas, sin políticas efectivas que los amparen ni voluntad real.

Así lo ha reconocido incluso la prensa oficialista, que en reportajes recientes ha mostrado esa otra ciudad bajo la ciudad, la capa olvidada donde viven quienes lo han perdido casi todo -casa, familia, salud mental, trabajo- y rebuscan entre desechos para sobrevivir.

El periódico provincial Girón publicó el 1 de agosto un trabajo periodístico que reveló la grave situación que viven decenas de personas “deambulantes” en el Centro de Protección Social de Jagüey Grande.

El reportaje “Habitantes del polvo (II): La tierra que nunca fue prometida” documenta las condiciones de vida en este lugar que más que centro de acogida parece, según los testimonios recogidos, “un cementerio de hombres vivos”.

