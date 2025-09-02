Arrestan a joven oficial de la policía de Miami tras incidente doméstico con arma de fuego

Vídeos relacionados:

Una oficial del Departamento de Policía de Miami, de 27 años e identificada como Stephany Cañizares, fue arrestada tras un altercado doméstico con su pareja, también agente de policía.

El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, incluyó el disparo de un arma de fuego frente a la vivienda que ambos comparten junto a su hija de apenas cinco meses.

El suceso derivó en el encarcelamiento de Cañizares -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- por cargos de agresión agravada y descarga de arma en público.

El origen de la disputa

De acuerdo con los documentos judiciales y el informe del arresto -citad por la prensa local- el conflicto se originó luego de que Cañizares descubriera “mensajes inapropiados” en el celular de su pareja.

La discusión escaló rápidamente. Según declaró el hombre a las autoridades, encontró a la oficial hablando por teléfono afuera de la casa con una pistola en la mano. Poco después, escuchó lo que interpretó como un disparo.

Tres horas más tarde, fue la propia Cañizares quien llamó al 911 para informar que había disparado su arma y expresar su intención de entregarse.

En su testimonio ante la policía, también afirmó que su novio la tenía retenida en contra de su voluntad, aunque indicó que huyó cuando llegaron los agentes.

Durante la intervención policial, el novio -y padre de su hija- manifestó a los oficiales que temía por la seguridad de la bebé y por eso tomó su propia pistola y se encerró en una habitación con la niña.

La policía señaló que Cañizares mostró un comportamiento inusual durante su arresto, lo que motivó su traslado a un centro médico para una evaluación antes de ser llevada a prisión.

Audiencia judicial: Sin causa probable para cargos mayores

Cañizares compareció ante un juez de fianzas este lunes y su pareja también participó de forma remota a través de Zoom. La declaración que ofreció el hombre resultó determinante en la resolución preliminar del caso:

“¿Usted teme a la acusada?”

“No, señor, no temo, y tampoco temí en el momento del incidente", aseguró la pareja de la joven.

Ante esto, el juez consideró que no había causa probable para mantener el cargo de agresión agravada, ni tampoco para sostener el cargo de disparo en exteriores en su forma más grave.

Se fijó una fianza de $500, que fue pagada ese mismo día. La oficial fue liberada del Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) y se le permitió regresar a su domicilio bajo una orden de alejamiento modificada.

De figura pública institucional a foto de arresto

El caso ha causado conmoción por tratarse de una agente con cierta notoriedad dentro del cuerpo policial. Stephany Cañizares fue una figura destacada en actos institucionales.

Hace cuatro años, cantó el himno nacional durante la ceremonia de juramentación del actual jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, y apareció en fotografías oficiales junto a altos mandos del departamento.

Su imagen pública, asociada a ceremonias y actos protocolares, contrasta con la fotografía reciente tomada al momento de su arresto, en la que aparece vistiendo una bata de hospital y esposada, tras haber sido evaluada por conducta irregular.

Separada del cargo con goce de sueldo

En un comunicado enviado a medios locales, el Departamento de Policía de Miami confirmó que la oficial “ha sido relevada de sus funciones con goce de sueldo”, en tanto se desarrolla una investigación interna activa sobre el incidente.

Por el momento, Cañizares solo enfrenta un cargo menor relacionado con el uso indebido de un arma de fuego en exteriores, aunque su situación laboral y judicial podría evolucionar en función de los resultados de la pesquisa en curso.