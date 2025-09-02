Comparece en corte fugitiva cubana que estuvo en búsqueda y captura durante 19 años en Miami

Leydis Menéndez Abdala, una ciudadana cubana acusada de provocar un accidente mortal bajo los efectos del alcohol en Hialeah en 2006 y que permaneció prófuga durante casi dos décadas, compareció este domingo ante un tribunal del condado de Miami-Dade, tras ser capturada en México y extraditada a Estados Unidos.

Menendez Abdala volvió a presentarse ante la corte este lunes, donde la Fiscalía solicitó que permanezca detenida sin derecho a fianza.

Una audiencia marcada por el largo clamor de justicia

Durante la audiencia preliminar del domingo, la fiscal adjunta Laura Adams reveló que en el momento del accidente, Menéndez Abdala tenía una relación sentimental con un miembro del Departamento de Policía de Hialeah.

Según Adams, fue precisamente este oficial quien le avisó a la sospechosa sobre los resultados toxicológicos -que mostraban que tenía un nivel de alcohol en sangre más del doble del límite legal- lo que le permitió huir antes de que pudiera ser formalmente arrestada.

La fiscal también confirmó que Menéndez Abdala fue localizada en México, donde había residido por casi 19 años tras su fuga de Florida el 10 de septiembre de 2006.

Las autoridades estadounidenses, en coordinación con funcionarios mexicanos, lograron su detención y traslado a Miami-Dade el pasado viernes.

En representación de la acusada, un defensor público presentó una declaración escrita de no culpabilidad.

El juez decidió trasladar la audiencia para este lunes, con el fin de presentar la solicitud formal de prisión preventiva.

Una tragedia que marcó a una familia y a una comunidad

El 12 de agosto de 2006, Gloria Marcia Hall, madre de dos hijas, se dirigía a participar en un retiro religioso cuando su vehículo -una camioneta Mazda B2200 verde de 1992- fue embestido en la intersección de West 68 Street y 16 Avenue por un Toyota Solara azul, conducido por Menéndez Abdala, que se pasó una luz roja intermitente poco después de las 4:00 a.m.

Hall murió en el lugar del accidente; Menéndez Abdala resultó herida y fue trasladada en helicóptero al Hospital Jackson Memorial.

Allí, según registros oficiales, admitió haber estado bebiendo y firmó una declaración en la que reconocía estar bajo los efectos del alcohol.

Pero antes de que pudiera completarse el proceso judicial, huyó del país.

El 20 de septiembre de ese mismo año, un juez emitió una orden de arresto.

Su caso se volvió parte del archivo de fugitivos más buscados del condado y fue incluso presentado en un segmento del programa America's Most Wanted en marzo de 2007.

Sin embargo, pasaron casi 20 años sin avances concretos.

El largo camino hacia la captura

Durante casi dos décadas, las autoridades continuaron con la búsqueda.

El caso fue reabierto en múltiples ocasiones.

Una segunda orden de arresto fue emitida en agosto de 2022, y una tercera en febrero de 2023, tras detectarse un error en la fecha de nacimiento en los registros judiciales.

En septiembre de 2023, Crime Stoppers del condado de Miami-Dade incrementó la recompensa por información sobre su paradero a $25,000.

Finalmente, el 25 de agosto de este año, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. fue alertado de que Menéndez Abdala sería deportada desde México a Cuba, lo que permitió coordinar su captura antes de que saliera del continente.

Durante su tiempo como fugitiva, la mujer cambió su apariencia física repetidamente: se teñía el cabello, usaba lentes de contacto de colores y maquillaje para ocultar sus rasgos.

Todos estos elementos figuran en los volantes de búsqueda distribuidos por las autoridades.

Una familia destrozada por la pérdida

El comandante del Departamento de Policía de Miami, Joaquín Freire, hermano de Gloria Hall, ha sido una de las voces más activas en la exigencia de justicia.

En su declaración ante el tribunal, pidió que Menéndez Abdala no tuviera derecho a fianza.

“No hay palabras que puedan expresar el dolor que hemos padecido durante los últimos 19 años al perder a Gloria Marcia Hall, madre, hija y hermana, debido a las acciones criminales e imprudentes de una persona que no ha mostrado ningún remordimiento”, afirmó Freire el lunes en una declaración pública.

Recordó que la mañana del accidente recibió una visita de dos policías de otra jurisdicción que le informaron de la muerte de su hermana.

“Tocaron a la puerta y me preguntaron: ‘¿Conoce a una tal Gloria Hall?’.

Les dije: ‘Sí, es mi hermana. ¿Por qué?’. Me respondieron: ‘Tuvo un accidente… No sobrevivió’.

Lo más difícil que he tenido que hacer es sentar a mi mamá, a mi papá, y luego a sus hijas, mis sobrinas, y decirles: ‘Su mamá murió esta mañana’”.

Desde entonces, la familia no ha cesado en su empeño por ver justicia.

“Su muerte ha destrozado a mi familia y me ha dejado un gran vacío en el corazón”, escribió Freire años atrás en una carta publicada durante la campaña de búsqueda de Menéndez Abdala.

En una publicación de 2023 en Instagram, Freire también explicó cómo se enteraron de que la acusada había huido.

“La entrevistaron y prácticamente firmó una declaración donde decía que estaba bajo los efectos del alcohol y que había estado bebiendo. Para cuando llegó el lunes, fueron a buscarla, pero ya no estaba”.

Ahora, casi dos décadas después, la captura de la fugitiva representa un hito emocional para la familia Hall.

“Nos alegra que finalmente se haga justicia. Aunque nada puede borrar nuestro dolor, saber que el caso de Gloria no ha sido olvidado nos da fuerza y paz”, concluyó Freire.

Lo que viene

El sistema judicial se prepara ahora para decidir el futuro de Menéndez Abdala.

Este lunes, en la nueva audiencia ante el tribunal de fianzas, la fiscalía presentó una moción formal para que permanezca en prisión sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos y el evidente riesgo de fuga.

Se espera que la defensa continúe argumentando en favor de su liberación bajo fianza, aunque la historia de casi 20 años de evasión judicial juega en su contra.

Mientras tanto, la comunidad de Hialeah y la familia Hall permanecen atentas al desarrollo del caso que, tras años de silencio, ha vuelto a poner sobre la mesa la lucha contra la impunidad y el recuerdo de una víctima cuya vida fue truncada por la imprudencia al volante.