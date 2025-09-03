Conmovedor testimonio del hermano de mujer atropellada mortalmente por una cubana hace 19 años

Vídeos relacionados:

Durante casi dos décadas, Joaquín Freire vivió con una promesa clavada en la memoria: encontrar a la mujer acusada de causar la muerte de su hermana, Gloria Hall, en un atropello ocurrido en agosto de 2006 en la ciudad de Hialeah.

Esta semana, esa promesa comenzó a cumplirse con la captura y extradición desde México de la cubana Leydis Menéndez Abdala, la principal sospechosa, quien se había mantenido prófuga durante 19 años.

Freire, oficial de policía en el sur de la Florida, transformó el duelo por la pérdida de su hermana en una búsqueda incansable que finalmente dio frutos. Aunque admite que el arresto no borra el dolor, representa un paso crucial hacia la justicia.

“Han sido 19 años de no parar de buscar a esta persona”, declaró en entrevista exclusvia con Telemundo 51.

Un caso marcado por la huida y el silencio

El día del accidente, Menéndez Abdala fue llevada al hospital, donde se le extrajo una muestra de sangre para análisis toxicológico.

La Policía de Hialeah contaba con una orden judicial para enviar la muestra al laboratorio, pero, según la fiscalía, la acusada mantenía entonces una relación con un miembro de la policía, lo que le permitió enterarse del procedimiento en su contra y huir del estado.

Desde entonces, su paradero fue un misterio. Su eventual localización y captura en México fueron resultado de años de investigación, presión familiar y cooperación internacional.

Una mezcla de alivio y dolor

El momento en que Freire recibió la llamada notificándole del arresto de la sospechosa fue, según sus palabras, una experiencia cargada de emociones contradictorias.

“Bastantes emociones. Emociones de alegría porque llegamos a este punto después de 19 años, y después también el dolor de las emociones que había pasado”, confesó.

Aunque el arresto representa un alivio para la familia, también reabre heridas nunca cerradas. Gloria Hall tenía una vida por delante cuando fue atropellada. Desde entonces, la ausencia y el silencio marcaron a los suyos.

“Nunca ha enfrentado lo que hizo”

Este martes, Menéndez Abdala compareció ante la corte en Miami y se declaró no culpable. El juez le negó la libertad bajo fianza, y una nueva audiencia fue programada para el jueves. Para Freire, la negativa a reconocer los hechos era esperada.

“Lo veo como algo que no me sorprende. Nunca ha enfrentado lo que hizo, aceptar responsabilidad que mató a otra persona, mi hermana, y que se fue de fugitiva”, afirmó.

A pesar de ello, confía en que el proceso judicial avance, y que finalmente haya una condena proporcional al daño causado.

Justicia también para los cómplices

Freire también pidió que se investigue y responsabilice a quienes ayudaron a Menéndez Abdala a eludir la justicia durante tanto tiempo.

“Que acepte las consecuencias de lo que hizo, porque todo tiene su consecuencia por lo que hace una persona [...] Espero que cualquier cómplice enfrente a la justicia”, alegó

El caso no fue uno más para Freire. Lo vivió como hermano y como oficial de policía.

“Es algo que en la profesión mía pasa bastante, pero nunca yo pensaba que un día eso me iba a pasar a mí. Que me fueran a tocar la puerta y decirme que mi hermana falleció”, sostuvo.

La promesa que sostuvo la búsqueda

La promesa que Joaquín Freire hizo a su hermana poco después del funeral se convirtió en motor de su vida durante casi dos décadas.

“Yo le dije una vez en el cementerio que nunca iba a parar hasta el día en que yo la encontrara, o que la encontraran”, concluyó.

Y cumplió. Gracias a su persistencia y al trabajo de las autoridades, hoy la acusada está en manos de la justicia.

No obstante, la familia Hall es consciente de que el proceso judicial apenas comienza. La extradición no es el final, sino el inicio de una nueva etapa que puede ser larga, pero que ahora transita por los canales legales correctos.

Mientras tanto, Joaquín Freire continúa firme, con la misma convicción que lo ha sostenido durante 19 años. El recuerdo de su hermana y la lucha por la verdad siguen guiando su camino.

