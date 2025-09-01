"Muchas personas se acuestan con la barriga vacía": video viral denuncia la crisis alimentaria en Cuba

“Vivir en Cuba es una odisea”: el video viral que desnuda la miseria en la isla

Un nuevo video de la creadora cubana @anita.cubana6 en TikTok se ha vuelto viral al mostrar la dura realidad de la vida en Cuba, marcada por la falta de alimentos, los altos precios y los apagones. En las imágenes se le ve preparando huevos en su cocina, mientras describe lo que significa sobrevivir en la isla.

“En Cuba poder comer se ha convertido en un desafío diario, muchas personas se levantan y no tienen nada que comer y se acuestan con su barriga vacía. El día a día de cubanos se resume a un solo objetivo, qué voy a comer hoy, los altos precios dejan en ridículo los míseros salarios de cada persona, si le sumamos a eso las malas noches, consecuencia de los apagones, claro que vivir en Cuba se ha convertido en toda una odisea”, expresó.

La creadora añadió que, a pesar de las dificultades, mantiene la esperanza de que la situación cambie: “Pasamos muchísimo trabajo pero vivo con la esperanza de que algún día todo cambie, y me siento muy pero muy orgullosa de ser cubana. Yo hoy puedo vivir un poquito mejor, pero también supe lo que era no tener nada que comer”.

El video acumula miles de interacciones, con mensajes de apoyo y solidaridad desde diferentes países. Algunos usuarios destacaron la similitud con la crisis venezolana, otros reclamaron la falta de alimentos básicos, mientras que no faltaron quienes expresaron su indignación ante los apagones y los bajos salarios en Cuba.

En los comentarios, muchos internautas compartieron realidades similares en Venezuela, Honduras y otros países. Otros cuestionaron la precariedad de los servicios básicos en la isla y expresaron críticas al gobierno cubano. También hubo mensajes de aliento y bendiciones hacia la creadora y su hijo, protagonistas del video.

Un reflejo de la crisis alimentaria

El testimonio de @anita.cubana6 coincide con informes y denuncias recientes que documentan el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el país.

Un estudio de Food Monitor Program reveló que uno de cada cuatro cubanos se acuesta sin cenar, y que el 29 % de la población apenas logra comer dos veces al día. La investigación también reflejó que el 64 % de los encuestados considera al gobierno cubano como el principal responsable del desabastecimiento alimentario.

A esta situación se suma la crisis de la leche, producto básico para la infancia. Una madre expuso en TikTok que “a veces la leche en la bodega no viene, se pasa días sin venir, o solamente le dan medio litro”, lo que obliga a muchas familias a recurrir al mercado informal.

En paralelo, otros testimonios reflejan que “las personas van para la calle a aruñar el platico de comida”, como dijo otra joven en un video viral donde denunció que los salarios en Cuba no alcanzan para comprar lo más básico.

La crisis energética agrava el panorama: apagones prolongados provocan que se echen a perder los alimentos. “A nadie le importa el sacrificio para poner un plato de comida en la mesa”, lamentó un joven tras mostrar cómo un paquete de salchichas se descompuso por falta de electricidad.

Un salario que no alcanza

Mientras los cubanos documentan sus carencias en redes sociales, las estadísticas oficiales intentan mostrar una mejoría. La Oficina Nacional de Estadística e Información anunció que el salario medio en la isla subió hasta los 6,649 pesos, pero en la práctica equivale a apenas 16 dólares al cambio informal, insuficientes para cubrir las necesidades mínimas en un país donde una dieta básica exige entre 30,000 y 60,000 pesos mensuales.

El contraste entre los datos oficiales y los testimonios ciudadanos es evidente: en las redes sociales abundan historias de familias que sobreviven con una o dos comidas al día, que pierden alimentos por los apagones o que no tienen acceso a leche para sus hijos.

Videos como el de @anita.cubana6 no solo exponen la intimidad de una cocina cubana, sino que también funcionan como crónica social de un país donde la alimentación se ha convertido en una odisea diaria.

