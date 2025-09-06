Buenas noticias para beneficiarios del TPS de Venezuela y Haití

Vídeos relacionados:

Un juez federal de California ha bloqueado la decisión de la administración Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de venezolanos y haitianos, en un fallo considerado histórico tanto por su impacto humanitario como por sus implicaciones legales.

El juez Edward Chen anuló la orden emitida por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y restauró así las protecciones otorgadas previamente bajo las administraciones pasadas.

“¡Ganamos la batalla! Todos los tepesianos están protegidos”, celebró la presidenta del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, en un emotivo video difundido en redes sociales.

¿Qué significa el TPS y por qué es crucial?

El Estatus de Protección Temporal es una figura migratoria que impide la deportación de ciudadanos de países en crisis humanitaria, política o natural, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras duren las condiciones peligrosas en sus países de origen. Aunque no otorga una vía directa a la residencia permanente, el TPS ha sido esencial para cientos de miles de personas que huyen de contextos extremos.

Los beneficiarios deben pasar controles rigurosos de antecedentes penales y renovar su estatus cada 18 meses. A cambio, obtienen un permiso de trabajo, una licencia de conducir y un número de Seguridad Social, pero no tienen acceso a beneficios federales.

La orden de Noem: antecedentes y argumentos

En enero y junio de 2025, Kristi Noem anunció la cancelación de las prórrogas del TPS otorgadas a más de 600,000 venezolanos (2021 y 2023) y 500,000 haitianos. Argumentó que las condiciones en ambos países habían mejorado y que mantener la protección “socavaba los esfuerzos de la administración Trump para controlar la frontera sur”.

Matthew Tragesser, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, expresó que mantener el TPS sería “un efecto imán” para la migración irregular. Noem incluso instó a los venezolanos a auto deportarse a través de la app CBP Home, ofreciendo un vuelo gratuito, un bono de $1,000 y supuestas “oportunidades futuras de inmigración legal”.

El fallo del juez Chen: una corrección de rumbo

El juez Chen rechazó los argumentos de Noem calificándolos de “arbitrarios y caprichosos”.

Señaló que la secretaria del DHS excedió su autoridad al anular extensiones previamente aprobadas. En su dictamen, Chen denunció que Noem generalizó de forma racista los supuestos delitos de unos pocos para justificar la cancelación del TPS:

“La generalización que hace Noem de los presuntos actos de unos pocos (para los que hay pocas o ninguna prueba) a toda la población de titulares de TPS venezolanos […] es una forma clásica de racismo”, escribió el juez.

Chen enfatizó que la ley del TPS fue diseñada por el Congreso para ser “predecible, fiable y ajena a la política electoral”.

Contexto geopolítico: una decisión en medio de tensiones

El fallo judicial se produce en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses atacaron un barco en el Caribe, presuntamente vinculado al narcotráfico y a bandas criminales venezolanas. En paralelo, la administración Trump incrementó la presencia militar en la región como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado también ha aumentado la presión diplomática, ofreciendo una recompensa de $50 millones por la detención de Maduro, a quien identifica como el líder del Cartel de los Soles.

El peso de la comunidad venezolana y haitiana en EE.UU.

Muchos beneficiarios del TPS residen en Florida, especialmente en el sur del estado, donde han tejido vínculos laborales y comunitarios profundos.

Catalina Restrepo, abogada de inmigración en Greenacres, relató el miedo que enfrentan sus clientes:

“Algunos empleadores ya los amenazaron con despedirlos después del 10 de septiembre. Otros temen ser detenidos y separados de sus familias. Volver a Venezuela, para muchos, sería una sentencia de muerte”.

Restrepo recalcó el valor de estas comunidades: “Contribuyen abriendo negocios, trabajando en nuestras tiendas, fábricas y todo tipo de trabajos diferentes. Están aquí para mejorar nuestras comunidades”.

Venezuela y Haití: países aún sumidos en la crisis

Las condiciones en ambos países continúan siendo devastadoras. Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria prolongada, caracterizada por hiperinflación, escasez de alimentos, colapso de servicios básicos y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En el caso de Haití, la situación sigue siendo crítica desde el terremoto de 2010.

La violencia de pandillas, la falta de alimentos y el colapso institucional han impedido cualquier tipo de recuperación estructural. Más de 500,000 haitianos siguen bajo la protección del TPS.

Reacciones políticas: del Congreso a las comunidades

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, promotora del proyecto de ley Venezuela TPS Act of 2025, celebró el fallo:

“Los beneficiarios del TPS son legales. Los intentos de Trump de revocar su estatus eran ilegales. El juez acaba de dejar clara esa distinción”.

Mientras tanto, la comunidad venezolana e haitiana organizada celebró lo que consideran una victoria no solo legal, sino moral y humana.

Conclusión: un respiro en medio de la incertidumbre

La decisión del juez Edward Chen representa un hito en la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Más allá de los tecnicismos legales, su fallo reafirma la naturaleza humanitaria del TPS y pone freno a intentos de manipulación política que ponen en peligro vidas humanas.

Aunque se espera que la administración Trump apele la sentencia ante la Corte Suprema, por ahora, más de un millón de venezolanos y haitianos pueden respirar tranquilos: sus derechos siguen protegidos por ley.