Empresa Eléctrica informa sobre "compleja" situación en Santiago de Cuba

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba calificó de “compleja” la situación del sistema energético en la provincia, tras confirmarse un déficit de generación eléctrica que impide cumplir con la programación prevista y obliga a aplicar cortes más prolongados de lo planificado.

"Hoy no es posible cumplir con la programación prevista por lo que los niveles de afectación serán elevados", dijo la empresa estatal en Facebook.

Según reportes de la Unión Eléctrica (UNE) en redes sociales, el servicio eléctrico se vio afectado durante las 24 horas del viernes y la madrugada del sábado.

La máxima afectación se produjo a las 8:20 pm. con un déficit de 1,861 MW, coincidente con la hora de mayor demanda y que supera las previsiones debido a la inoperatividad de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz.

Captura de Facebook

La crisis se intensificó con la salida de servicio de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton, en Holguín, considerada uno de los pilares de la generación en Cuba.

De acuerdo con el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, la unidad 1 sufrió una avería en su transformador, lo que requerirá al menos 20 días de reparaciones, incluidas labores de limpieza en caldera y condensador.

Las cifras divulgadas reflejan un panorama aún más crítico. Este sábado, el país amaneció con una disponibilidad de apenas 1,405 MW frente a una demanda de 2,860 MW, lo que provocó un déficit inmediato de 1,420 MW.

Para el horario del mediodía se proyectó una afectación de 1,350 MW y, en el pico nocturno, un déficit de hasta 1,835 MW con posibles interrupciones de 1,905 MW.

La crisis interminable

Los apagones ha sobrepasado las 20 horas en varios territorios. En La Habana, donde el gobierno intenta maquillar la crisis con supuestos planes de bloques, los cortes se producen sin orden ni aviso, dejando a miles de familias sin electricidad durante el día y la noche.

La situación ha llevado al límite a una población que ya enfrenta escasez de alimentos, falta de transporte, deterioro del agua potable y un sistema de salud colapsado.

Actualmente, hay seis unidades termoeléctricas averiadas en las CTE Santa Cruz, Nuevitas, Felton y Renté.

Además, otros tres bloques de las CTE Santa Cruz y Cienfuegos reciben mantenimiento.

Por falta de combustible, permanecen paralizadas 40 centrales de generación distribuida con 197 MW. A esto se suman 450 MW indisponibles por falta de lubricantes.

