Fiscal de Florida pide investigar a exsenadora por alertar en Facebook sobre redada de ICE en Orlando

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió abrir una investigación contra la exsenadora demócrata Linda Stewart, de 76 años, luego de que publicara en Facebook una alerta sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la estación de autobuses Lynx Central, en el centro de Orlando.

La denuncia, que sacudió la política local, pone en el centro a la comunidad migrante, para quienes las redadas de ICE representan miedo, separación familiar y riesgo de deportación.

“¡No he hecho absolutamente nada malo!”, respondió Stewart al Florida Phoenix, medio que dio a conocer la polémica. La exsenadora defendió que su mensaje solo reflejaba lo que cualquier ciudadano puede observar en un espacio público.

“En toda su libertad de expresión, no sé por qué pensarían que eso podría causarme un arresto”, añadió.

No obstante, el fiscal Uthmeier acusó a Stewart de “acosar a las fuerzas del orden” y pidió a la fiscal estatal del condado Orange, Monique Worrell, que investigara el caso.

El pedido se produjo apenas horas después de que Uthmeier también presionara a Worrell para frenar otro proceso judicial, lo que evidencia el trasfondo político del enfrentamiento.

Pero más allá del pulso entre fiscales y figuras públicas, lo que se juega es la tranquilidad de cientos de migrantes en Orlando, ciudad que ha sido refugio de familias cubanas, venezolanas y centroamericanas.

Una alerta como la de Stewart puede significar que alguien decida no salir de su casa, no llevar a sus hijos a la escuela o evitar el transporte público por temor a ser detenido.

En comunidades acostumbradas a compartir información boca a boca sobre operativos migratorios, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para advertir sobre redadas.

Publicación en Facebook de la exsenadora demócrata Linda Stewart.

Reacciones encontradas

Stewart explicó que la información le llegó a través de un amigo y que simplemente la compartió. Sin embargo, la publicación llamó la atención de la activista de ultraderecha Laura Loomer, quien acusó a la exsenadora de “doxear” a los agentes de ICE.

El fiscal Uthmeier, que meses atrás lanzó un programa para proteger a los agentes de este tipo de exposiciones, retomó la denuncia y la convirtió en un caso político.

Desde la oficina de Worrell, sin embargo, recordaron al Florida Phoenix que las investigaciones las realizan las fuerzas del orden y que, hasta la fecha, no han recibido ningún caso formal.

