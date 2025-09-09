Fiscal de Florida pide investigar a exsenadora por alertar en Facebook sobre redada de ICE en Orlando

Vídeos relacionados:
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió abrir una investigación contra la exsenadora demócrata Linda Stewart, de 76 años, luego de que publicara en Facebook una alerta sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la estación de autobuses Lynx Central, en el centro de Orlando.
La denuncia, que sacudió la política local, pone en el centro a la comunidad migrante, para quienes las redadas de ICE representan miedo, separación familiar y riesgo de deportación.
“¡No he hecho absolutamente nada malo!”, respondió Stewart al Florida Phoenix, medio que dio a conocer la polémica. La exsenadora defendió que su mensaje solo reflejaba lo que cualquier ciudadano puede observar en un espacio público.
“En toda su libertad de expresión, no sé por qué pensarían que eso podría causarme un arresto”, añadió.
No obstante, el fiscal Uthmeier acusó a Stewart de “acosar a las fuerzas del orden” y pidió a la fiscal estatal del condado Orange, Monique Worrell, que investigara el caso.
El pedido se produjo apenas horas después de que Uthmeier también presionara a Worrell para frenar otro proceso judicial, lo que evidencia el trasfondo político del enfrentamiento.
Pero más allá del pulso entre fiscales y figuras públicas, lo que se juega es la tranquilidad de cientos de migrantes en Orlando, ciudad que ha sido refugio de familias cubanas, venezolanas y centroamericanas.
Una alerta como la de Stewart puede significar que alguien decida no salir de su casa, no llevar a sus hijos a la escuela o evitar el transporte público por temor a ser detenido.
En comunidades acostumbradas a compartir información boca a boca sobre operativos migratorios, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para advertir sobre redadas.
Reacciones encontradas
Stewart explicó que la información le llegó a través de un amigo y que simplemente la compartió. Sin embargo, la publicación llamó la atención de la activista de ultraderecha Laura Loomer, quien acusó a la exsenadora de “doxear” a los agentes de ICE.
El fiscal Uthmeier, que meses atrás lanzó un programa para proteger a los agentes de este tipo de exposiciones, retomó la denuncia y la convirtió en un caso político.
Desde la oficina de Worrell, sin embargo, recordaron al Florida Phoenix que las investigaciones las realizan las fuerzas del orden y que, hasta la fecha, no han recibido ningún caso formal.
Preguntas frecuentes sobre la investigación a la exsenadora Linda Stewart y la política migratoria en Florida
¿Por qué se investiga a la exsenadora Linda Stewart?
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó una investigación contra la exsenadora demócrata Linda Stewart tras alertar en Facebook sobre la presencia de agentes de ICE en Orlando. Uthmeier la acusa de "acosar a las fuerzas del orden" y de interferir con sus operaciones. La exsenadora se defiende diciendo que su publicación solo reflejaba lo que cualquier ciudadano podía observar en un espacio público.
¿Cómo afectan las redadas de ICE a la comunidad migrante en Orlando?
Las redadas de ICE generan miedo y ansiedad en la comunidad migrante de Orlando, que incluye familias cubanas, venezolanas y centroamericanas. Estas acciones pueden llevar a la separación familiar y al riesgo de deportación, lo que provoca que muchas personas eviten salir de sus casas o usar el transporte público. Las redes sociales se han convertido en un medio crucial para compartir alertas sobre estas redadas.
¿Cuál es la postura del fiscal James Uthmeier respecto a la colaboración con ICE?
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha sido un firme defensor de la cooperación con ICE y ha presionado a las autoridades locales para que colaboren en la aplicación de las leyes migratorias federales. Ha advertido a los funcionarios que tienen la obligación legal de apoyar a ICE según la ley estatal y ha amenazado con sanciones a quienes no lo hagan.
¿Qué es el "Alligator Alcatraz" en Florida?
El "Alligator Alcatraz" es un centro de detención de migrantes en Florida, impulsado por el fiscal general James Uthmeier y el gobernador Ron DeSantis. Fue concebido como una parte clave de la estrategia de control migratorio en el estado. Sin embargo, ha enfrentado críticas y desafíos legales debido a las condiciones reportadas dentro del centro y su impacto ambiental.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.