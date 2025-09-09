Una cubana intenta comprar con 10 pesos y revela el drama del poder adquisitivo en Cuba

Una cubana mostró en un video en TikTok cómo intentó comprar algo con 10 pesos cubanos y terminó guardando el billete en la cartera, al no poder adquirir absolutamente nada. El testimonio visual, publicado por la usuaria @darlingmores, se viralizó rápidamente acumulando más de 100 mil visualizaciones, miles de "me gusta" y centenares de comentarios desde distintos países.

"Tengo 10 pesos cubanos en la mano y hoy yo te voy a enseñar a ti qué se compra aquí con 10 pesos cubanos, así que acompáñame mi amor si te interesa este video", comienza diciendo la joven en el video de poco más de un minuto.

Ya en la calle, explica: "salí con el pie izquierdo porque ahí todos los precios están de 200 pesos para arriba", y más adelante añade: "yo sigo caminando porque yo no me voy a dar por vencida, porque yo sé que yo tengo que comprar algo hoy con 10 pesos de mi moneda nacional, de mi país".

Al revisar otra oferta, dice: "los precios 150, 120 ay por Dios, los tiempos están cambiando, cada día todo sube más, todo está más caro". Tras pasar por una mipyme, lamenta: "todo está reventadísimo de caro también".

Finalmente, admite: "después tuve que guardar mis 10 pesitos mi amor porque de verdad que no puedes comprar nada con 10 pesos, y echarlo en la carterita, y comprarme este pastelito que me costó 100 pesos, y le compré esta pastica para el pan para mi niña que me costó unos 250 pesos".

El video cierra con una pregunta directa: "dime que tú te puedes comprar con 10 pesos en tu moneda nacional".

Las reacciones al video no se hicieron esperar. Desde México, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Colombia y otros países, decenas de usuarios compararon lo que podrían comprar en sus lugares de origen con montos similares, expresando sorpresa y solidaridad.

Uno de los temas más comentados fue el valor real del billete. En respuesta a la pregunta "10 pesos ¿cuánto es en dólares?", la propia creadora respondió: "nada un dólar son 410 pesos".

La situación reflejada por @darlingmores coincide con otros testimonios virales que exponen el deterioro del poder adquisitivo en Cuba. En otro video compartido por @flaki_gely, una madre lamenta: "el huevo era algo común, ahora no lo come todo el mundo". También @anita.cubana6 denunció: "muchas personas se levantan y no tienen nada que comer y se acuestan con su barriga vacía".

Según el último informe oficial, el salario medio en Cuba es de 6,649 pesos mensuales, lo que equivale a poco más de 16 dólares al cambio informal actual. Ese mismo mercado cotiza hoy el dólar a 413 CUP y el euro a 465 CUP, según datos recogidos este martes.

En paralelo, sectores como la construcción hotelera ofrecen salarios de hasta 40,000 pesos, muy por encima de lo que ganan médicos, maestros o ingenieros en Cuba, lo que pone en evidencia una profunda distorsión salarial.

El testimonio de @darlingmores no solo documenta una experiencia individual, sino que se ha convertido en un reflejo más del empobrecimiento de la moneda nacional y de las dificultades cotidianas que enfrenta buena parte de la población cubana para adquirir productos básicos.

