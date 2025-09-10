Persona herida de gravedad tras accidente de una moto en La Habana

Una persona resultó gravemente herida este martes tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida de Boyeros, en La Habana, según reportes ciudadanos compartidos en redes sociales.

El hecho fue difundido inicialmente por el internauta Óscar AG en el grupo de Facebook Accidentes de Buses y Camiones, donde compartió un video del lugar del siniestro.

"No pude filmar bien, pero había bastante sangre. No sé detalles. Avenida de Boyeros", escribió junto a las imágenes.

Aunque en un principio se dijo que la víctima era una mujer, otros participantes del grupo desmintieron esta información y afirmaron que se trata de un hombre de entre 60 y 70 años.

"Todo indica que venía entretenido por la vía, sin casco, e hizo una maniobra que rozó el camión. Al caer al asfalto, el impacto en la cabeza fue muy fuerte", comentó un usuario identificado como Yohandri Pérez.

Otra persona, que se presentó como residente del reparto donde ocurrió el accidente, señaló que el motociclista fue impactado por un camión, y sugirió que el conductor de la moto podría haber estado distraído al momento del incidente.

Lo más leído hoy:

"Desde que entro a la CUJAE desde Plaza, esa avenida es una locura. La gente le dice ‘Rápidos y Furiosos’ por la velocidad con la que se circula, sobre todo en las mañanas", comentó el usuario Adriel Pérez Torres.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el suceso ni sobre el estado de salud del motorista. Se desconoce si fue trasladado con vida a un centro hospitalario o si falleció en el lugar de los hechos.

La avenida de Boyeros es una de las principales arterias viales de la capital cubana y ha sido escenario frecuente de accidentes de tránsito, muchos de ellos provocados por exceso de velocidad, imprudencia o deterioro de la vía.

Preguntas Frecuentes sobre Accidentes de Tránsito en La Habana