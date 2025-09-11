Fuerte mensaje de funcionario del MINSAP ante el apagón masivo en Cuba: "No subestimen al pueblo"

Vídeos relacionados:

En medio del apagón masivo que dejó este miércoles sin electricidad a toda la isla, el funcionario del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Santiago de Cuba Aris Arias Batalla advirtió que “No subestimen la inteligencia del pueblo”.

El pronunciamiento se produjo tras la comparecencia televisiva del ingeniero Alfredo López Valdés, quien justificó en el Noticiero Nacional de Televisión el déficit de generación con argumentos como el desgaste de las termoeléctricas (más de 40 años de explotación), trabajos impostergables, envejecimiento de las instalaciones y dificultades de financiamiento por el embargo estadounidense.

En respuesta, Arias Batalla desde su muro de Facebook cuestionó directamente el uso del presupuesto destinado durante décadas al mantenimiento y reparación de las termoeléctricas.

“¿Cuál fue el destino final de todo el presupuesto monetario y material para los mantenimientos previstos que destinó el gobierno cubano? ¿Por qué no se llevaron a cabo?”, subrayó el funcionario, quien se desempeña como responsable de Operaciones y Socorro del MINSAP en Santiago de Cuba.

Publicación en Facebook

Sostuvo que si los trabajos se hubieran hecho “en su debido momento” el país no estaría atravesando la actual contingencia eléctrica. “La culpa siempre cae en el pueblo trabajador, pero no somos responsables”, agregó.

En su mensaje, también señaló la falta de control, restauración, supervisión y auditorías internas, muchas de ellas “ineficientes y manipuladas”.

A modo de ejemplo, mencionó que tubos de calderas habían sido certificados en el pasado pese a no cumplir las condiciones adecuadas, tal como reconoció el propio ingeniero López Valdés en televisión.

“Guarde usted ese documento porque no nos entendemos”, concluyó Arias Batalla, en un mensaje que pone en entredicho el discurso oficial y refleja el malestar creciente dentro de sectores estatales ante la prolongada crisis energética.

El funcionario, no obstante, reconoció la labor de los técnicos y obreros que trabajan en condiciones extremas para restablecer el servicio eléctrico: “Felicitaciones para todos esos trabajadores simples que laboran sin descanso para restablecer la energía eléctrica en el menor tiempo posible. Gracias por tanto altruismo y entrega”.

Su mensaje, ampliamente compartido en redes sociales, se suma a un coro de críticas internas que cuestionan no solo la fragilidad técnica del sistema eléctrico, sino la gestión gubernamental y el uso de los recursos destinados a su mantenimiento.

