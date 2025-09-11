Fuerte mensaje de funcionario del MINSAP ante el apagón masivo en Cuba: "No subestimen al pueblo"

Vídeos relacionados:
En medio del apagón masivo que dejó este miércoles sin electricidad a toda la isla, el funcionario del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Santiago de Cuba Aris Arias Batalla advirtió que “No subestimen la inteligencia del pueblo”.
El pronunciamiento se produjo tras la comparecencia televisiva del ingeniero Alfredo López Valdés, quien justificó en el Noticiero Nacional de Televisión el déficit de generación con argumentos como el desgaste de las termoeléctricas (más de 40 años de explotación), trabajos impostergables, envejecimiento de las instalaciones y dificultades de financiamiento por el embargo estadounidense.
En respuesta, Arias Batalla desde su muro de Facebook cuestionó directamente el uso del presupuesto destinado durante décadas al mantenimiento y reparación de las termoeléctricas.
“¿Cuál fue el destino final de todo el presupuesto monetario y material para los mantenimientos previstos que destinó el gobierno cubano? ¿Por qué no se llevaron a cabo?”, subrayó el funcionario, quien se desempeña como responsable de Operaciones y Socorro del MINSAP en Santiago de Cuba.
Sostuvo que si los trabajos se hubieran hecho “en su debido momento” el país no estaría atravesando la actual contingencia eléctrica. “La culpa siempre cae en el pueblo trabajador, pero no somos responsables”, agregó.
En su mensaje, también señaló la falta de control, restauración, supervisión y auditorías internas, muchas de ellas “ineficientes y manipuladas”.
A modo de ejemplo, mencionó que tubos de calderas habían sido certificados en el pasado pese a no cumplir las condiciones adecuadas, tal como reconoció el propio ingeniero López Valdés en televisión.
“Guarde usted ese documento porque no nos entendemos”, concluyó Arias Batalla, en un mensaje que pone en entredicho el discurso oficial y refleja el malestar creciente dentro de sectores estatales ante la prolongada crisis energética.
El funcionario, no obstante, reconoció la labor de los técnicos y obreros que trabajan en condiciones extremas para restablecer el servicio eléctrico: “Felicitaciones para todos esos trabajadores simples que laboran sin descanso para restablecer la energía eléctrica en el menor tiempo posible. Gracias por tanto altruismo y entrega”.
Su mensaje, ampliamente compartido en redes sociales, se suma a un coro de críticas internas que cuestionan no solo la fragilidad técnica del sistema eléctrico, sino la gestión gubernamental y el uso de los recursos destinados a su mantenimiento.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es la causa principal de los apagones en Cuba?
La crisis energética en Cuba se atribuye a múltiples factores, incluyendo el envejecimiento de las termoeléctricas, la falta de mantenimiento adecuado y las dificultades financieras. Sin embargo, el gobierno cubano insiste en que el "bloqueo" estadounidense es la principal causa de los apagones, argumentando que impide la obtención de recursos necesarios para el mantenimiento y actualización del sistema eléctrico.
¿Qué opinan los funcionarios cubanos sobre la gestión del sistema eléctrico?
Algunos funcionarios, como Aris Arias Batalla, han criticado abiertamente la gestión del sistema eléctrico, cuestionando la utilización de los recursos destinados a su mantenimiento. Arias Batalla indicó que la falta de control y supervisión ha sido un problema significativo, señalando que si los trabajos se hubieran realizado a tiempo, el país no estaría en la actual crisis energética.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos, interrumpiendo servicios básicos como el suministro de agua potable y la refrigeración de alimentos. La falta de electricidad también dificulta la educación y el trabajo diario, además de generar un ambiente de frustración y desesperanza entre la población.
¿Cuáles son las reacciones de los ciudadanos ante las explicaciones del gobierno sobre los apagones?
Las explicaciones del gobierno, que responsabilizan al embargo estadounidense de la crisis energética, han sido recibidas con escepticismo y críticas por parte de los ciudadanos. Muchos cubanos consideran que la mala gestión y la corrupción interna son las verdaderas causas del colapso del sistema eléctrico, y exigen soluciones reales y efectivas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.