Guantánamo: 43 personas juzgadas en 2025 por causas relacionadas con drogas

El Ministerio de Justicia informó que, en lo que va de 2025, en Guantánamo han sido juzgadas 43 personas, como parte de 32 causas vinculadas con drogas y que todos los procesados recibieron sanciones, en su mayoría de privación de libertad.

De igual forma, solo tres implicados menores de 18 años recibieron sanciones alternativas por ser “estudiantes con buena conducta hasta el momento en que ocurrieron los hechos”.

En los municipios de Guantánamo y Baracoa se reporta una mayor incidencia de casos de este tipo, destacó un reporte del periódico oficial Venceremos.

Así trascendió a raíz de una reunión de trabajo esta semana entre el ministro de Justicia y presidente de la Comisión Nacional de Drogas, Óscar Manuel Silvera Martínez, con la comisión provincial de prevención y enfrentamiento a las drogas, acompañado de funcionarios del Comité Central del Partido Comunista y de autoridades locales.

El titular de Justicia advirtió que el consumo y tráfico de drogas deriva en delitos como estafa y violencia, y defendió la política de “Tolerancia Cero”, asegurando que urge actuar con rigor en Guantánamo y en el resto del país para frenar el problema, al que calificó de flagelo universal.

Por su parte, representantes del Partido Comunista subrayaron la necesidad de integrar a las organizaciones políticas y de masas, así como a los ministerios de Educación y Salud, junto con la familia y la comunidad, a fin de reforzar el control social, sin anunciar medidas concretas de prevención más allá del discurso oficial.

El encuentro, según la fuente, insistió en que la información sobre narcóticos debe ser divulgada con sistematicidad para que la población comprenda la complejidad y gravedad del tema, en un contexto donde se ha incrementado el consumo, sobre todo en adolescentes y jóvenes, al igual que los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En abril, autoridades en la más oriental de las provincias cubanas confirmaron la detección de más de una decena de niños y adolescentes que consumían drogas, incluso dentro de centros educativos, o han estado relacionados con la tenencia y venta de esas sustancias.

Al respecto, explicaron que se había dado seguimiento a jóvenes y menores de edad implicados con estupefacientes, incluidos ocho menores y dos adolescentes de 16 y 17 años que fueron ingresados en el Hospital Pediátrico Pedro A. Pérez y dieron positivo a pruebas de intoxicación por narcóticos.

Además, se "controlaron" otros cuatro menores: dos por consumo de drogas, uno por tenencia y otro por tráfico, precisó en ese momento un reportaje de Venceremos.

A inicios de agosto, una red de tráfico de drogas que abarcaba tres casas fue desmantelada en Baracoa, en un operativo donde se incautaron 71 bolsas de hachís.

Aunque el gobierno insiste en mostrar acciones ejemplarizantes y reformas legales, los hechos evidencian que la expansión de sustancias sintéticas como el llamado “químico” y la descomposición de estructuras sociales superan ampliamente su capacidad de respuesta.

Si bien han aumentado las alertas oficiales y las penas ejemplarizantes han llegado hasta los 20 años de prisión por tráfico de estupefacientes, la expansión de estas sustancias demuestra que la estrategia gubernamental no basta.

A fines de agosto, el Tribunal Supremo Popular lanzó una seria advertencia sobre el crecimiento del consumo y tráfico de drogas sintéticas en la isla, especialmente en La Habana, y aprobó un dictamen que endurece las sanciones penales para quienes tengan o distribuyan estas sustancias altamente tóxicas.

Ya no será necesario que un acusado posea una libra de droga para enfrentar cargos por “cantidades relativamente grandes”, lo que amplía el margen de condena y refuerza la política de castigo ejemplar en lugar de alternativas más proporcionales.

El Tribunal Supremo Popular precisó que para los cannabinoides sintéticos bastará con peritajes de toxicología y criminalística que demuestren la alta toxicidad de la sustancia, el número de dosis que podían derivarse de lo incautado y el supuesto daño potencial a la salud pública.

En adelante, incluso con cantidades pequeñas, la calificación de “tenencia ilícita” se procesará bajo el Artículo 236 inciso a) del Código Penal, con sanciones de entre uno y tres años de cárcel o multas de hasta mil cuotas, al nivel de drogas como la cocaína.

